Rakk ikke boosterdose – trener seg opp igjen etter 26 døgn på respirator

– Da jeg våknet opp fungerte ikke musklene i det hele tatt, forteller Hans Petter Ramsdal.

46-åringen hadde ligget nesten en måned på respirator på Rikshospitalet da han våknet opp i slutten av oktober.

– Jeg klarte verken stå eller gå. Løfte armen klarte jeg heller ikke i starten, sier han.

Tobarnsfaren visste at han var i risikogruppa. Han går på immundempende medisin etter transplantasjon av bukspyttkjertelen, og har flere diagnoser.

– Jeg har diabetes, nyreproblemer og er overvektig.

Ramsdal hadde fått sin andre vaksinedose drøye fem måneder før han fikk covid-19, men en blodprøve i september viste at han hadde lite antistoffer. Han bestilte boosterdose, men det var for sent. Han var allerede smittet.

I fire uker har han nå trent på LHL-sykehuset Gardermoen for å få tilbake normal muskelstyrke.

Intensivpasienter i risikogruppa

Over 70 prosent av dem som fikk intensivbehandling under pandemien hadde underliggende sykdom, viser en rapport fra Norsk pandemiregister.

Andel av covid-19-pasienter på intensiv med underliggende sykdom Ekspandér faktaboks Kreft 5%

Nedsatt immunforsvar 5%

Diabetes 22%

Hjertesykdom 40%

Bruker ACE-hemmere 21% (blodtrykksmedisin)

Astma 13%

Kronisk lungesykdom 10%

Nyresykdom 7%

Leversykdom1%

Nevrologisk/ nevromuskulær sykdom 2%

Gravid1%

Fedme 23%

Røyker 3%

Minst en risikofaktor 73% Kilde: Norsk Pandemiregister

Rapporten har sett på alle innlagte fra starten av pandemien våren 2020 frem til september 2021.

Pasient løftes av leger og sykepleiere på Haukeland Sykehus i begynnelsen av pandemien i mars 2020. Foto: Katrine Sunde

Den største gruppen på intensiven er dem med hjertesykdom (40 prosent), fedme (23 prosent) og diabetes (22 prosent).

Det er ikke fordi disse pasientene er aller mest utsatt men fordi det er så mange av dem forteller fagdirektør i FHI Hanne Gulseth:

– De har en moderat risiko for alvorlig forløp, men siden det er så mange som har diabetes, hjertesykdom og fedme så blir det til sammen mange som blir innlagt på intensivavdeling.

Hanne Gulseth, fagdirektør i FHI. Foto: FHI

Hans Petter Ramsdal tilhører derimot en liten gruppe pasienter med høy risiko for alvorlig sykdom, fordi han er transplantert og går på immundempende medisin, sier Gulseth.

– Dette er jo et eksempel på en pasientgruppe som det er særlig viktig at tar den tredje dosen, fordi denne gruppen har en særlig risiko for å bli alvorlig syk.

Hun tilføyer at mange pasienter med alvorlig svekket immunforsvar allerede tilbys fjerde dose.

Mange uvaksinerte i risikogruppa

Fra begynnelsen av vaksinasjonsprogrammet er det lagt inn 725 uvaksinerte pasienter på intensivavdelinger og 173 pasienter som har tatt mellom en og tre vaksinedoser, det viser FHIs siste ukesrapport.

Over halvparten av de som døde i samme periode var uvaksinerte, 514 av 968 dødsfall.

Samtidig viser statistikken at i alderen 18 til 64 år er det så mange som 1 av 20 i risikogruppene ikke har tatt koronavaksine.

Totalt er det over 24.000 personer.

Gulseth kommenterer det slik:

– Vi anbefaler jo alle personer i Norge, som har muligheten til det, å ta koronavaksine, og særlig de som har høy eller moderat risiko.

Koronasmitten øker nå fort i Norge. Helsemyndighetene regner med at de fleste vil bli smittet.

Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Generalsekretær i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Frode Jahren er ikke overrasket over at mange av hans medlemmer blir alvorlig syke av covid-19.

Han er derimot oppgitt over flere tusen ikke tar vaksine.

– Alle får jo prøve å ta ansvar for seg selv, men det er jo i høyeste grad en risikosport. Og med den veldig smittsomme varianten som er ute nå så vil jeg anbefale absolutt alle å ta vaksinen så fort som mulig.

Blant de første syke

David Toms har en medfødt hjertefeil. Iren var bare 32 år da ble lagt inn med covid-19 21. mars 2020.

David Toms har endelig kommet seg fra covid-sykdommen og er tilbake på jobb på Den irske ambassaden i Oslo. Foto: Tonje Grimstad / NRK

– Jeg husker at det var veldig vanskelig å puste og gå. Det var veldig vanskelig å holde meg våken.

Han sovnet uten varsel. Han kastet opp når han forsøkte å spise.

Toms ble sendt til Rikshospitalet og der ble han liggende på respirator i over en uke. Da han våknet igjen var han helt forvirret.

– Det tok noen dager før jeg ble overbevist om at jeg var i Oslo og at det var 2020.

Men det tok ham mye lengre tid å bli sitt gamle jeg.

– Jeg var veldig bekymret. Jeg var deprimert i mange måneder. Det var skrekkelig, hele opplevelsen. Fysisk sett var jeg også ganske svak. Jeg måtte nesten lære å gå igjen.

– Du var jo ikke vaksinert, for det var jo ikke vaksiner den gangen. Hva tenker du om at andre med underliggende sykdommer ikke vaksinerer seg?

– Det er nesten bare latterlig for meg. Jeg har ingen forståelse for det.

Mange trenger rehabilitering

LHL-sykehuset Gardermoen er det stedet i landet som tar imot flest covid-19-overlevende til rehabilitering.

LHL-sykehuset Gardermoen Foto: Tonje Grimstad / NRK

Sykehuset har så langt hatt nærmere 350 av disse pasientene til behandling.

Mange av dem har hatt underliggende sykdommer fra før.

– De har hjerteproblemer, alt fra infarkt til stenting. Diabetes, overvekt, astma og kols, ramser fysioterapeut Silje Solbakken opp.

Silje Solbakken, fysioterapeut LHL-sykehuset Gardermoen Foto: Tonje Grimstad / NRK

De som har hatt et alvorlig sykeforløp sliter ofte med å komme seg.

– De som havner på respirator og får intensivbehandling, de har den tøffeste veien å gå etterpå.

Også i den senere tid har sykehuset mottatt uvaksinerte pasienter som har ligget på respirator. Men de har ikke alltid angret på at de ikke tok vaksinen, forteller fysioterapeuten.

– Både noen som har angret og noen som ikke har angret, sier Solbakken.

– Blir du forbauset da?

– Ja, man blir ganske satt ut.

Ved inngangspartiet på LHL-sykehuset er det tydelig at man tatt smittevern på dypeste alvor. Foto: Tonje Grimstad / NRK

Hans Petter Ramsdal har fortsatt tro på vaksiner og vil ta hver eneste vaksinedose han blir tilbudt.

– Du hadde tatt to doser vaksine, likevel ble du syk. Hva tenker du om det?

– Vaksinen varer ikke evig gitt. Den varer en viss periode, og så forsvinner antistoffene som skal holde deg frisk.

Ramsdal har fortsatt antistoffer fra sykdommen i høst. Han har derfor ikke fått den tredje dosen ennå. Han tror han får den i mars.

– Den skal jeg ta!

– Det er en del med underliggende sykdommer som ikke har vaksinert seg. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker det er uheldig. Jeg tenker det er lurt å vaksinere seg så man slipper å havne i respirator og å havne her hvor man må trene seg opp helt fra bunn igjen.

Ramsdal er nå skrevet ut fra sykehus og fortsetter treningen hjemme.

Hans Petter Ramsdal tar en velfortjent hvil etter en benøkt. Foto: Tonje Grimstad / NRK