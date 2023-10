Ikke første fly.

Ikke andre fly.

Men på det tredje evakueringsflyet fra Israel til Norge kom datteren, svigersønnen og barnebarna til Mazal Zarhin.

Hun og datteren Kim Zarhin ventet spent på den lille familien da flyet landet klokken 21.06 på Gardermoen.

Kim Zarhin og Mazal Zarhin er veldig lettet for å endelig ha fått familien sin til Norge.

– Det har vært meget tøft, jeg har ikke vært meg selv, sier Mazal.

Hun og datteren hjemme i Norge har vært veldig bekymret for slektningene sine sør i Israel.

– Hele familien vår bor i Israel, i nærheten av Gaza. Det har vært grusomt å vente, sier Kim.

Nå er de kjempeglade for å ha de tilbake i Norge, og mamma Mazal håper datteren og familien hennes vil bli boende i Norge.

– Jeg har følt meg som et takras

På det tredje evakueringsflyet satt også Elfi Edsberg (79).

– Jeg har følt meg som et takras, sier datteren Ellen Anita Duedahl mens hun venter på moren på flyplassen.

Ellen Anita Duedahl venter på sin mor Elfi Edsberg på Gardermoen flyplass. Foto: Johan Moen / NRK

– Det har vært mye kaos, avislesing og tekstmeldinger. Vi har nesten hatt kontakt hver eneste time i uken som har gått, sier Duedahl videre.

Edsberg hadde planer om å drifte et israelsk sjømannspensjonat i Ashdod i sju uker, før krigen brøt ut etter andre uken og hun ble nødt til å se hjemover.

Hun ble bekymret da hun hørte om terrorister som banket på dører, forteller datteren. Av norske myndigheter følte hun seg forlatt på grunn av få flyavganger og at hun måtte betale for hjemreisen selv.

Krigen eskalerer

Men ikke bare Duedahl har reist i dag. Mange palestinere er på reisefot nedover Gazastripen for å søke ly fra Israels ventede motoffensiv i nord-Gaza.

Det er israelske myndigheter som har beordret evakueringen for å skåne sivile palestinere. Men FN fraråder evakueringen og Flyktninghjelpen kaller den for kollektiv avstraffing.

Israelske militære styrker kjører i retning Gaza. Foto: AFP

Israelske myndigheter har gitt Al Awda-sykehuset i Gaza en utsatt frist til klokken 6 lørdag morgen på å evakuere. Først var fristen kun to timer.

– Forlengingen av den ekstreme fristen endrer overhodet ikke realiteten. Det er uansett en umulig oppgave å evakuere sykehuset innen den fristen, skriver Leger Uten Grenser i en e-post til NRK.

Det israelske forsvaret sier at de forstår at det tar lengre tid enn angitt å evakuere, men understreker at det haster for dem å handle fordi dette er en krig mot deres eksistens.

En gruppe unge jødiske menn satt opp plakater som viser kidnappede eller savnede israelere etter Hamas-angrepet i Israel, i Stamford Hill, London 13. oktober 2023. Foto: DANIEL LEAL / AFP

Krigen brøt ut etter at terrororganisasjonen Hamas gjennomførte et overraskelsesangrep forrige lørdag i Israel hvor de drepte flere enn 1300 mennesker. Opp mot 150 i Israel skal ha blitt kidnappet og tatt som gisler i Gaza. Samtidig har rundt 1800 blitt drept i israelske luftangrep mot Gaza, ifølge palestinske myndigheter.