– Etter at selskapet la fram tallene for andre kvartal i år var jeg ganske sikker på at dette kom til å gå rett vest, sier Hauglund i Nordnet.

Han har i lengre tid vært kritisk til selskapet, både til ledelsens håndtering av de økonomiske problemene og kommunikasjonen ut til markedet. Han oppsummerer årsakene til konkursen slik:

– Det er en kombinasjon av dårlig ledelse, svake internkontroller, feil fokus og for mye gjeld.

Problemene i selskapet ble for alvor kjent i fjor da selskapet offentliggjorde at flere regnetabber hadde fått alvorlige konsekvenser. RenoNorden hadde rett og slett regnet feil på egne kostnader og vunnet kontrakter som i etterkant viste seg å medføre tap for selskapet.

REGNETABBE: RenoNorden tilbød kommuner å hente avfall til en lavere pris enn det faktisk kostet selskapet å kjøre avfallsbilene. Foto: SONDRE DALAKER / NRK

– I markedet har man snakket om at RenoNorden i visse kontrakter har ligget vesentlig under konkurrentene i pris. Konkurrentene har stusset over hvordan i all verden de fikk lønnsomhet i dette, og så viser det seg at det fikk de ikke, sier Hauglund.

– Burde internkontrollen fanget opp disse regnefeilene?

– Absolutt, og her ligger mye av kjernen i denne konkursen. I forbindelse med kvartalsrapporteringen i februar (for fjerde kvartal 2016) sa selskapet at de hadde fått kontroll på dette og at det i 2017 skulle være flat eller stigende lønnsomhet. Noen uker senere måtte de så ut og si at kontraktene viste seg å være enda mer ulønnsomme. Litt seinere var det enda en runde, og sånn har det vært i hele år.

– Hva synes du om selskapets ledelse oppi dette?

– Det er under enhver kritikk. I utgangspunktet er ikke dette en veldig komplisert forretningsmodell. Du har noen inntekter og noen kostnader, du leaser noen søppelbiler og du har en rente i banken. Og så må du få det til å gå opp.

Sier han forsøkte å rydde opp

BEKLAGER KONKURS: Konsernsjef Harald Rafdal i RenoNorden sier han etter beste evne forsøkte å rydde opp i tabbekontraktene som ble inngått før han kom inn i selskapet. Foto: RenoNorden

Konsernsjef fram til mandagens konkurs, Harald Rafdal, sier den viktigste grunnen til konkursen handler om regnetabbene som ble gjort før han tiltrådte som konsernsjef 1. april i fjor.

– Hovedårsaken til konkursen er anbudene som ble gitt under tidligere ledelse høsten 2015 og tidlig i 2016. Disse anbudene lå vesentlig under nummer to og nummer tre i anbudsrunden og inneholdt forutsetninger som ikke var realistiske, sier Rafdal til NRK.

– Hvorfor klarte man ikke å fange opp disse regnefeilene før?

– Det klarer jeg ikke gi et nøyaktig svar på, for det var før min tid.

– Burde de vært fanget opp?

– I etterkant gjorde jeg en del endringer når det gjaldt personer og ledere i selskapet. Det er vel et indirekte svar på det.

Når det gjelder varslene som kom på vårparten 2017 om ytterligere tap på de samme kontraktene, etter at selskapet tidligere hadde kommunisert at ting var på bedringens vei, mener Rafdal det var naturlige årsaker til at det ble sånn.

– At disse varslene først kom da de gjorde, skyldtes at man i første kvartal 2017 fikk driftserfaringer man ikke hadde høsten 2016 da vi først fortalte om de problematiske kontraktene. Den gang hadde vi ingen ansatte, ingen biler, ingen driftserfaringer. Da vi så etter oppstarten våren 2017 skjønte at driften ble enda dyrere enn planlagt, meldte vi fra om dette, sier Rafdal.

Hentet friske millioner i februar

Før den tid hadde RenoNorden rukket å styrke økonomien i selskapet gjennom å hente 350 millioner kroner gjennom en aksjeutvidelse, også kjent som emisjon. Finansoperasjonen ble startet i desember 2016 og ble fullført i februar 2017. Tom Hauglund i Nordnet er særlig kritisk til hvordan selskapet kommuniserte i perioden.

– Noen uker etter at selskapet hentet inn penger kommuniserte selskapet at kontrakter inngått i 2016 var mer ulønnsomme enn de hadde forutsett. Jeg mener selskapet burde visst om dette da de ba om penger fra aksjonærene.

– De burde visst at det stod dårligere til med selskapet da de ba om penger?

– Definitivt. Det er jo ikke noen avansert logistikk– og butikkoperasjon, dette her.

Harald Rafsdal fastholder på sin side at selskapet kommuniserte etter beste evne i forkant av emisjonen, og at problemene Hauglund sikter vanskelig kunne vært oppdaget før.

– Jeg satset selv én million kroner av mine egne penger i denne emisjonen. Ikke bare jeg, men også deler av ledergruppa. Det sier vel sitt om at vi trodde på selskapet.

– Disse pengene er nå tapt?

– Ja.

– Har aksjonærene som spyttet inn penger i selskapet i mars grunn til å føle seg lurt?

– Det er et veldig sterkt ord. Vi opplever at det som skjedde er svært leit og ikke ønsket, men å bruke ordet «lurt» er å dra det vel langt.

– Sett i ettertid: Er det noe du kunne gjort annerledes som ville forhindret at selskapet gikk konkurs?

– Det er alltid ting man kunne gjort annerledes. Men om det hadde ført til noe annet utfall vet jeg ikke.