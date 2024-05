Mímir Kristjánsson raser: – Nå er jeg flau og sint

Flere Rødt-politikere, inkludert Mímir Kristjánsson, Sofie Marhaug og Sofia Rana tar avstand fra den nyvalgte lederen i Rød ungdoms uttalelser.

På Facebook reagerer Kristjánsson kraftig på at nåværende RU-leder, Amrit Kaur, omtalte Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Nicolai Tangen som terrorister i en TikTok-video fredag.

– Lederen i Arbeiderpartiet er ikke en terrorist. Det er heller ikke Nicolai Tangen og Jens Stoltenberg. Å sammenligne Støre med Netanyahu er håpløst. Å sette Støre på en terrorliste samtidig som du nekter for at Hamas har drevet terror er enda verre, skriver han.

– Jeg har mange venner i AUF og Arbeiderpartiet. Jeg er stolt over at Rødt ledet an i å kaste Sylvi Listhaug fordi hun beskylder dem for å være terrorister. Nå er jeg flau og sint – faktisk vil jeg si at jeg er rasende – fordi lederen i Rød Ungdom går i Listhaugs fotspor, fortsetter Kristjánsson.

I en TikTok-video den nyvalgte lederen i Rød ungdom, Amrit Kaur, selv publiserte fredag, kalte hun statsminister Jonas Gahr Støre, NATO-sjef Jens Stoltenberg og oljefondssjef Nicolai Tangen, terrorister.

Dette som en kritikk av oljefondets investeringer i våpenselskap med avtaler med Israel.

Fredag kom meldingen om at tidligere leder i Rød ungdom, Alberte Bekkhus, har meldt seg ut av ungdomspartiet etter Kaurs uttalelser.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, gikk også ut, og ba Kaur beklage.

Reagerer

Lørdag formiddag strømmer reaksjonene inn, også fra andre partifeller. Stortingsrepresentant Sofie Marhaug, kaller henvisningen til terrorister absurd.

– Jonas Gahr Støre er ingen terrorist. Arbeiderpartiet er ikke et terrorparti. Vi skal være stolte av at regjeringen tross alt har kritisert Israel, selv om regjeringen kan og bør gjøre mer. Det siste er Rødt det første partiet til å påpeke, men det rettferdiggjør ikke å kalle Støre for terrorist, skriver hun på Facebook.