Mener Norge ligger godt an: – Smittetallene er stabile

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Selv om rundt 2000 personer er bekreftet smittet, 174 personer er innlagt på sykehus og sju personer er døde, frykter ikke Helsedirektoratet at Norge kan få en situasjon som i Italia.

– Nei, det frykter jeg ikke akkurat nå. Vi har vært vesentlig tidligere ute enn Italia. Italia hadde stor grad av smittespredning før de ble klar over at de hadde koronavirus. Det ble tilfeldig oppdaget på sykehus hos veldig dårlige pasienter, sier fungerende assisterende Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Hva vet vi nå som vi ikke visste for to uker siden?

– Vi vet for det første at smittetallene er relativt stabile. Det reflekteres også godt i innleggelsestallene. Vi ser også at bare 4 prosent av dem som er testet, har fått påvist koronasmitte, sier Nakstad.

Ny vurdering av tiltak tirsdag

VURDERER TILTAKENE: Helseminister Bent Høie sier en ny vurdering av koronatiltak sannsynligvis kommer tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det blir trolig bestemt i morgen om de strenge korona-tiltakene, med for eksempel skolestengning, fortsetter i Norge.

– En konklusjon på de kraftigste tiltakene kommer ikke i dag, så sannsynligvis i morgen, sier Bent Høie til NRK.

Til tross for den positive utviklingen advarer Høie mot at folk sender skuldrene.

– Dette er en utrolig motivasjon for at vi nå må holde fast, sier Høie.

Han påpeker at de viktigste tiltakene er de enkle rådene om god håndhygiene, hoste i albuen og begrense sosial aktivitet. Høie sier de vil vite mer om effekten av tiltakene når denne uken er over.

Jobber med hurtigtester

Norge er med i en internasjonal studie for å teste malariamedisin på koronapasienter.

– Når vi gjør det sammen i verden, får vi en rask og effektiv forskning. Det gir håp om raskere resultater, sier Høie.

I tillegg jobbes det med en mulighet for hurtigtester, der koronatesten ikke må inne på et laboratorium.

– Man kan da få svar på prøven der man befinner seg. Dette jobbes det hardt med nå, sier Nakstad.