Danmarks Radio skrev søndag, basert på anonyme kilder, at amerikansk etterretning, ved National Security Agency, har fått tilgang til å samle inn store mengder data fra danske internettkabler.

Amerikanerne skal ha utnyttet et topphemmelig, dansk-amerikansk spionsamarbeid til målrettet spionasje mot sentrale departementer og virksomheter i Danmark.

En analyse av søk i 2015 viste at NSA brukte systemet for å spionere på mål i Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike og Nederland, skriver de.

SV-leder Audun Lysbakken mener utenriksministeren og forsvarsministeren må på banen for å finne ut om opplysningene Danmarks Radio har stemmer. Foto: Terje Pedersen

Vil ha fakta på bordet

Audun Lysbakken (SV) er i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Han ber utenriksministeren og forsvarsministeren umiddelbart ta kontakt med danske og amerikanske kollegaer for å få alle fakta på bordet om det som kommer frem fra anonymt hold.

– Regjeringen må undersøke om dette er riktig, for det er viktige nasjonale interesser det handler om. Vi krever rask handling for å få avklart dette, og sannheten på bordet.

– Hvis dette er riktig er det svært alvorlig, og viser at vi må være på vakt, også i Norge. Dette er, hvis det er riktig, et eksempel på totalt uakseptabel spionasje mot innbyggere i allierte land.

Hans kollega i komiteen, Christian Tybring-Gjedde (Frp), er derimot ikke like opprørt.

– Det er en klassisk SV-reaksjon. Jeg er ikke villig til å godta uten videre at USA er en skummel aktør som vil oss vondt. Jeg tror vi må godta at de til en viss grad vet hva vi driver med. Vi har et tett sikkerhetssamarbeid, og dette er kanskje noe av prisen å betale, sier han.

Tybring-Gjedde understreker at han da ikke snakker om spionasje, men informasjonshenting.

– Må finne ut om det har vært skittent spill

NRK har vært i kontakt med Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet, som foreløpig ikke ønsker å kommentere saken.

EOS-utvalgets leder Svein Grønnern har ingen kommentar til denne saken i kveld.

Opplysningene kommer fram i et antall strengt fortrolige rapporter, som en intern whistleblower i Forsvarets Efterretningstjeneste lagde rundt 2015, ifølge DR.

NSA skal ha brukt opplysningene for å kartlegge andre land som hadde skaffet seg – eller var i prosesser i prosesser for å skaffe seg – jagerfly av typen F-35. Norge tok sin beslutning om flymodell i 2008.

Lysbakken mener det mest oppsiktsvekkende med saken er at spionasjen skal ha skjedd via dansk etterretning, og at den skal ha vært rettet mot mål i Norge og andre land.

– Det viser at vi ikke må være naive, og på vakt mot at det kan skje.

– Om det har vært skittent spill fra amerikanske myndigheters side i forbindelse med det danske kampfly-kjøpet, så må vi selvfølgelig finne ut om det også kan ha skjedd i forbindelse med det norske flykjøpet.

Milliardavtale

Norge har inngått avtale om kjøp av i alt 52 nye jagerfly av typen F-35 til erstatning for F-16. Prislappen er på 69,7 milliarder 2016-kroner.

En svak kronekurs gjør imidlertid flyene dyrere. En oppdatert analyse anslår at innkjøp av fly og utrustning vil koste 98,8 milliarder kroner, skriver BT. Det er 10 milliarder mer enn den opprinnelige kostnadsrammen.

I november 2017 landet de tre første F-35 kampflyene på norsk jord. Til sammen har Norge nå mottatt 28 F-35.