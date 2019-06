Klinikkledelsen avviser at ABC skal legges ned

Tirsdag samlet gravide, ansatte og representanter for protestgruppa Bunadsgeriljaen seg utenfor Ullevål sykehus i Oslo for å protestere mot det som ble omtalt som en «nedleggelse» av ABC-klinikken.

ABC-klinikken er et tilbud for kvinner som ønsker å føde naturlig uten medikamentell smertelindring. Klinikken tilbyr en helhetlig omsorg med svangerskapskontroll, fødselshjelp og barselomsorg.

Flytter jordmorstilling

Det er tilbudet om svangerskapskontroll som klinikkledelsen nå vil omdisponere til en annen avdeling som tar seg av fødende med komplikasjoner eller de som har behov for å få satt i gang fødselen.

– Vi må bruke de ressursene vi har der hvor det er mest kritisk å få gjort det som skal gjøres. Da er svangerskapskontroll av friske gravide mindre viktig enn å ta seg av dem som for eksempel skal sette i gang fødselen på grunn av komplikasjoner eller fordi de går over tiden, sier klinikkleder ved Kvinneklinikken Bjørn Busund til NRK.

Busund sier svangerskapskontroll er en oppgave som egentlig ligger under kommunehelsetjenesten, og at gravide derfor vil få det samme tilbudet hos helsestasjonene eller fastlegene.

– Jeg tror brukerne kan få like god service på helsestasjonene og hos fastlegene. I tillegg slipper de å reise langt mange ganger i svangerskapet for å møte opp på svangerskapskontroller hos sykehuset, sier Busund.

– Skal ikke legges ned – tvert imot

Han er sjokkert over at dette blant annet i Dagbladet tolkes som at ABC-klinikken skal legges ned.

– Media har kanskje blåst dette litt ut av proporsjoner. Avdelingen skal ikke legges ned. Den skal videreføres. Den er ikke truet på noen måte, bedyrer Busund.

– Det er planer om å videreføre den inn i det nye Oslo universitetssykehus som skal stå ferdig på Aker og Gaustad om 10 år. Der har ABC sin selvsagte plass i det nye sykehuset.

Han sier han har forståelse for at personalet som har bygd opp ABC-enheten over lang tid er fortvilet over at de nå mister én av oppgavene sine.

– Men de skal videreføre sin gode innsats når det gjelder fødsler, sier Busund.

Endret innlegg flere ganger

Det var leder av Bunadsgeriljaen Anja Cecilie Solvik som mobiliserte til demonstrasjonen utenfor Ullevål.

I et Facebook-innlegg, som senere ble redigert flere ganger, etterlyste hun bunadsfolk til demonstrasjonen på Ullevål.

«Da er det bestemt at ABC – den alternative klinikken på Ullevål legges ned!», het det i den første versjonen.

To og en halv time senere var innlegget redigert til: «Da er det bestemt at ABC – den alternative klinikken på Ullevål gradvis legges ned!»

I den siste versjonen heter det: «Da er det bestemt at ABC – den alternative klinikken på Ullevål gradvis, slik vi ser det, legges ned!»

ENDRET: Bunadsgeriljaen slo først fast at ABC skulle legges ned, før de i ettertid modererte utsagnet flere ganger. Foto: Skjermdump Facebook

Solvik nekter først overfor NRK å ha hevdet at klinikken skulle legges ned, men konfrontert med redigeringsloggen, svarer hun.

– Det var basert på opplevelsen til de ansatte ved ABC, som opplever at klinikken legges ned i den form den er i dag. Derfor oppleves det som svært tragisk og stressende for dem som jobber der i dag, sier Solvik.

Hun avviser at hun har feilinformert.

– Jeg føler meg ganske trygg på den informasjonen jeg har gitt. Vi mener jo at det ofte er sånn at man først tar noen få ressurser, for så å ta litt mer og til slutt er det snakk om en sakte nedleggelse av en avdeling. Vi er veldig på vakt når de begynner å fjerne ressurser fra gode fødetilbud, og skal følge nøye med.

Åpen for navneendring

OPPLEVES SOM NEDLEGGELSE: Anja Cecilie Solvik i Bunadsgeriljaen er kritisk til planene om å fjerne svangerskapskontroll fra tilbudet ved ABC. Foto: privat

Solvik mener at ABC-klinikken uten svangerskapsomsorg, gjør at den ikke lenger oppfyller kriteriene for å kalle seg en ABC-klinikk.

– Da bytter de profil og blir mer på linje med Storken-klinikken i Bergen, sier Solvik.

– Men klinikkledelsen viser jo til at svangerskapskontroll er et ansvar som allerede ligger hos kommunehelsetjenesten?

– Ja det er tilgang på jordmor i kommunene gjennom helsestasjonen, som også har veldig gode prognoser og gir trygghetsfølelse for den fødende. Det som er spesielt for svangerskapsomsorgen på ABC er at du får kontakt med jordmoren på den klinikken hvor du skal få ditt barn forløst, sier Solvik.

Hun mener den eneste løsningen er at det tilføres mer penger slik at jordmorfunksjonen på ABC består og at man også får styrket tilbudet for fødende med komplikasjoner.

Klinikkleder Busund erkjenner at svangerskapskontroll er en del av dagens konsept for ABC.

– Det finnes mange lignende klinikker rundt om i landet, og ingen av de gjennomfører svangerskapskontroller. Men de heter heller ikke ABC-enheter. Men hvis de ansatte mener det er galt å opprettholde navnet ABC, så er vi selvfølgelig fullt villig til å diskutere et navneskifte, sier Busund til NRK.