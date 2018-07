Høysesong for støyklager: – Kan gi hjerteinfarkt

Høye temperaturer og lyse netter har gitt politiet ekstra mye å bryne seg på i sommer.

Bare siden 1. juli har Oslo politidistrikt mottatt opp mot 500 klager på støy.

– Det er en dårlig kombinasjon når en del ønsker å sitte ute og andre vil sove med åpent vindu, sier politioverbetjent Martin Strand.

Klager på naboen

Han forteller at de fleste klagene de mottar som angår støy er relatert til bråk i borettslag.

– De som henvender seg er gjerne folk som vil sove og plages av at det spilles høy musikk. Ofte rykker vi ut hvis det et gjentagende problem.

Politioverbetjent Martin Strand sier at støyklager ofte må nedprioriteres til fordel for andre viktigere hendelser. Foto: Kai Rune Kvitstein/NRK

Strand sier at de ikke har ressurser til å følge opp alle støyklagene, fordi de som regel kommer i et tidsrom da det også er mange andre operative hendelser.

Bekymret for helsekonsekvenser

Kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr, jobber med å kartlegge støynivået i byen. Han sier at hovedproblemet med støy er at det kan øke nivået av stresshormoner i kroppen.

– Det gir et høyere blodtrykk, og folk med dårlig hjerte kan få hjerteinfarkt av det.

Dagfinn Haarr ønsker en endring i lovverket som handler om tillatte støynivåer. Foto: Lokman Ghorbani/NRK

Haarr jobber nå med å få politikerne i kommunen med på et politisk vedtak, som vil sette en maksgrense for støy på 25 desibel inne på soverommet.

I dagens lovverk er grensen på 47 desibel utenfor soverommet.

Støy på agendaen

Bydelsoverlege på Sagene i Oslo, Marit Kamøy, jobber kontinuerlig med problematikk knyttet til miljørett og helsevern.

For henne er støyklager en viktig prioritering, på grunn av de negative helsekonsekvensene det kan medføre.

– Det kan gi en rekke forskjellige plager som hodepine, kvalme, svimmelhet, psykisk slitenhet, dårlig søvn.

Bydelsoverlege for Sagene bydel i Oslo, Marit Kamøy, sier at de fleste klagene knyttet til støy hun mottar gjelder bråk fra byggeanlegg. Foto: Truls Aagedal/NRK

– Noen vil si at støy er prisen man må betale for å bo i en by. Er du enig i det?

– Man må regne med at folk er ute i finværet, men det er viktig at man ikke har den innstillingen at man må tåle ting som er utenfor regelverket.

Støyforskriften for Oslo kommune sier at støy skal unngås i boligstrøk mellom 23 og 07 på natten, og at høyttalere ikke skal brukes utendørs mellom 20 og 07.

Lignende bestemmelser finnes for de fleste kommuner i Norge.