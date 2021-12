Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den tredje dosen kan være nøkkelen for å få Norge ut av smittebølgen.

Norske helsemyndigheter vurderer å korte ned tiden mellom andre og tredje dose fra dagens fem måneder for å intensivere vaksineringa.

Men selv med en tredje dose i kroppen kan du likevel bli smittet, viser tall fra Danmark.

234 personer med oppfriskningsdose har fått omikron. Det er nesten 10 prosent av alle tilfellene, viser en rapport fra danske myndigheter.

Rapporten viser 2471 tilfeller av omikron i landet. Av disse var over 1800 personer vaksinert med to doser.

TRE UTGAVER: Her er endringene i virusvariantene fargelagt. Det opprinnelige viruset er til venstre, delta er i midten og omikron er til høyre. Foto: FIONA KEARNS AND MIA ROSENFELD, AMARO LAB, U.C. SAN DIEGO

Regner med smitte

I Norge er det foreløpig ingen av omikron-tilfellene som har fått tredje dose, får NRK opplyst av FHI.

Den assisterende direktøren i FHI tror likevel at det kommer til å skje.

– Vi forventer at også de som blir vaksinert med tre doser kommer til å bli smittet, sier Geir Bukholm.

FHI er ikke overrasket over nyheten fra Danmark. Bukholm understreker at det fortsatt er for tidlig å trekke konklusjoner rundt omikron.

– Foreløpig er det små tall dette baserer seg på, men det er ikke forventet at en tredje dose vil redusere risikoen for å bli smittet til null, sier han.

Assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm, sier at en tredje dose ikke sikrer deg mot omikron-varianten. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Fortsatt viktig

Selv om de med tredje dose ikke er fullstendig beskytta mot omikronsmitte, er vaksinen fortsatt et viktig virkemiddel.

– Den viktigste effekten av en tredje dose vil være å beskytte risikogruppene og de eldste mot å bli alvorlig syke og sykehusinnlagt, forteller Bukholm.

– All ny kunnskap som blir tilgjengelig nå, er kunnskap som bidrar til en bedre forståelse av situasjonen. Men de dataene som nå er kommet fra Danmark er absolutt ikke overraskende, sier han videre.

Funnet i flere land

Det er ikke bare i Danmark at personer med tre doser blir smittet med den nye varianten.

I Tyskland skal sju personer med en tredje dose blitt smittet med omikron. I Singapore er det meldt om to personer med omikron, skriver Bloomberg.

I en rapport fra Storbritannia har de funnet ut at en tredje dose beskytter mot bare 75 prosent av tilfellene.

Studien er laget UK Health Security Agency. De har sett på 581 omikron-tilfeller, og mener at en tredje dose ikke er så effektiv som den ville vært mot andre varianter av viruset.

Beskytter mot sykdom

Tre forskningsgrupper melder at vaksinene ikke vil gi tilfredsstillende beskyttelse mot smitte fra omikron. Det er fortsatt ventet at vaksinen gir beskyttelse mot alvorlig sykdom, og foreløpige undersøkelser viser at en tredje dose har litt effekt.

939.425 personer er vaksinert med tredje dose av koronavaksine i Norge, viser FHIs statistikk fredag.

Fredag skrev FHI at det nå er 109 tilfeller av omikron i Norge. Tallet kan være høyere da tallene ikke er oppdaterte søndag.