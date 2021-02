Flere arbeidsledige og permitterte i Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nav fikk 13.800 nye søknader om dagpenger forrige uke. Det har ikke vært så høye tall i en enkeltuke siden april, opplyser Nav. To av tre dagpengesøknader kom i Oslo og Viken, hvor mange kommuner er berørt av de strenge tiltakene etter smitteutbruddet i Nordre Follo.

I tillegg har antallet permitterte økt med 5300 personer. Den sosiale nedstengingen i en rekke kommuner på Østlandet står for mange av dem.

Bransjer og bedrifter knyttet til varehandel merket det i særlig stor grad.

Mange butikker på en rekke kjøpesentre måtte stenge etter virusutbruddet i Nordre Follo. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Mister oppdrag

– Kjøpesentre skulle bli opplevelsessentre, og vi skulle trekke kunder med opplevelser. Et sted hvor barn kan leke, sier Morten Ur.

I 30 år har han jobbet med underholdning, arrangementer og scenekunst. Kjøpesentre har vært en viktig arena for bedriftene hans. Med lekeparker, tivoliutsalg og ablegøyer har han hjulpet sentrene med å trekke kunder.

Koronapandemien har rammet Mortens bransje hardt. I mars i fjor måtte han permittere 30 ansatte. Samtlige måtte etter hvert bli sagt opp.

I januar begynte likevel noen oppdrag å tikke inn. Morten skulle underholde på flere kjøpesentre i Oslo og omegn. Flere gamle ansatte skulle bidra.

Utbruddet av det muterte koronaviruset i Nordre Follo satte derimot en stopper for det.

Alle kjøpesentrene i regionen ble stengt, og Mortens jobber kansellert.

Morten har vært klovnen og morromann siden 1991, og håpet å kunne dra på jubileumsturne i år. Nå forbereder han seg på enda en lang periode uten oppdrag. Foto: Privat Foto: Privat

Liten kompensasjon

I bedriften Mortininis fantastiske verden, har han kun seg selv som ansatt – i fem prosents stilling.

– For artister som meg har ikke kompensasjonsordningen truffet overhode, sier han.

Fra staten har han fått utbetalt omtrent av 5 prosent av det hadde budsjettert med å omsette i 2020.

I lys av dagens tall fra Nav sier Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen at regjeringen skal øke innsatsen for permitterte og ledige.

– Vi foreslår blant annet over en milliard ekstra i bedre oppfølging av ledige og permitterte for å hjelpe flere raskere tilbake i jobb, og for å gjøre det enklere for dem som står utenfor arbeidslivet å få kompetansepåfyll. Dagens ledighetstall viser at slike tiltak er svært viktig.

Venter færre permitterte

Til sammen er det 72 000 permitterte arbeidssøkere registrert hos Nav.

– Strenge smitteverntiltak og et tilnærmet nedstengt samfunn i det sentrale østlandsområdet gjør at flere blir permitterte og arbeidsledige. Det ser vi tydelig på tallene som kom i dag. Arbeidsledigheten er fortsatt svært høy, og vi gjør alt vi kan for å unngå at koronakrisa ender i en varig ledighetskrise, sier Isaksen.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte tror mange vil komme raskt tilbake på jobb når kjøpesentre og butikker kan åpne igjen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Usikker på fremtiden

Morten Ur tviler derimot på at sentrene vil booke han igjen med det første.

Han tror at bransjen hans vil være en av de siste som vil reise seg etter pandemien.

– Kjøpesentrene er redde for å booke og arrangere våre oppdrag. De frykter flere smitteutbrudd, sier han.

Eventfirmaet hans, som har kjøpesentre som de viktigste kundene, er på randen av konkurs.

– Jeg vet ikke om vi eksiterer om tre, fire måneder, sier Morten.

Kjøpesentre har vært de viktigste kundene for Morten. Det siste året har oppdragene forsvunnet. Foto: Privat Foto: Privat

Tar strøjobber

Morten har måttet tenke kreativt siden pandemien brøt ut. Med mangel på jobb har han tatt en rekke strøjobber.

– Jeg må finne på noe. Jeg hjelper dem som ikke har bil med flytting og kjøring av søppel. Det er ikke mye, forteller han.

Feriepenger til sommeren kan han glemme. Da han måtte permitterte ansatte i fjor, betalte han ut feriepenger til dem.

– Jeg prioriterte de ansatte foran meg.

Morten ser på nye muligheter og håper å kunne omskolere seg. Foto: Privat

Vil bli lokfører

Morten forteller at han ikke vil ligge på latsiden. Selv om firmaene hans går en usikker tid i vente, nekter han å gi opp livsverket. I 2021 skulle han feire 30 år som underholder.

Han har likevel behov for sikker inntekt og håper å kunne gå en ny yrkesvei.

– Jeg må sikre meg litt. Jeg vil omskolere meg som lokfører, sier han.