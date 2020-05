FHI presiserer hvem som skal testes: Unødvendig å teste friske

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det mener Folkehelseinstituttet (FHI), som anbefaler at det nå utføres test for koronaviruset sars-CoV2 av alle personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19.

I en pressemelding mandag forklarer FHI at hvis man tester en person som ikke har symptomer eller økt risiko for å ha blitt smittet, og som lever i et samfunn med lite smitte – slik Norge er per nå, er det svært lite sannsynlig at personen tester positivt.

Av 15 positive prøvesvar, vil 14 være falske

Slik situasjonen er nå, anslår FHI at om man tester 12.000 tilfeldige personer i Norge, vil man få rundt 15 positive prøvesvar, der kun ett av dem er reell koronasmitte, mens de 14 andre er falske positive prøvesvar. Det vil si at personen som tester positivt egentlig er frisk. Ved svært lav smitte i samfunnet gjelder dette selv om testen (PCR-test) i seg selv er av god kvalitet.

– I slike situasjoner bør ikke helsepersonell stole på et positivt resultat før de har tatt en ny prøve som bekrefter det, sier lege Joakim Øverbø ved Folkehelseinstituttet.

Om en symptomfri person uten risiko i et tilnærmet smittefritt samfunn skulle teste positivt, er det faktisk høy sannsynlighet for at det positive svar er falskt, og derfor lite hensiktsmessig å masseteste friske mennesker.

Et av landene i verden med størst nedgang i covid-19-tilfeller

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, sier at vi har mer kontroll enn vi har hatt.

– Et 20-talls mennesker tester positivt hver dag.

Han sier at det ikke er behov for å teste mer enn 1,5 prosent av befolkningen i løpet av en uke i en kommune, med tanke på et utbrudd. I et langsiktig løp kan det bli behov for kapasitet til å teste 5 prosent ved utbrudd i en kommune.

– Et scenario for ny smitte, er å teste, smittespore og sette i karantene. Der er vi i en helt annen situasjon enn vi var i mars.

Nakstad tror ikke at vi får en tilsvarende bølge som vi har hatt, men mye kan skje.

– Vi må være forberedt på at vi ikke blir kvitt viruset med det første. Det betyr at vi ikke kan senke skuldrene, sier Nakstad