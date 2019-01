Familiefaren har bygget dette «panikkrommet» på badet

Bilene står pent parkert langs den snøkledte veien. Huset ligger i et stille og rolig nabolag. NRK blir invitert med inn. Vi hører lyden av barneføtter i etasjen over oss. En bestefar er på familiebesøk. Han smiler, hilser på, og går videre med sakte skritt.

Det er ingenting her som tyder på at noen i dette huset går rundt og kjenner på frykten for vold.

Faren i huset forklarer.

– Frykten min er jo at det skal komme inn noen som er ute etter meg, eller min familie. Hvor jeg selv kanskje må håndtere dette foran mine barn. Eller at de kommer før meg, og gjør ting som jeg ikke vil tenke på, sier han til NRK.

Mannen sier han har en jobb som gjør at han er spesielt utsatt for angrep hjemme. NRK har anonymisert mannen av sikkerhetsgrunner.

FRYKTER ANGREP: Familiefaren i Oslo-området har planlagt for det verste. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Skjult bak Ikea-skap

NRK blir med inn på badet. Det er hit de flykter, hvis det aller verste skulle skje. Et hvitt IKEA-skap vippes ut fra veggen. Det henger på en tung, skuddsikker ståldør. Så ser vi det skjulte rommet.

Familiens «panikkrom».

– Jeg har forberedt familien min på at det kan komme noen mennesker som vil pappa vondt. Derfor har vi et sted vi kan gå, sier mannen til NRK.

Han forteller at familien jevnlig øver på å komme seg raskt inn i rommet, sammen med barna.

– Hvis alle er våkne, tar det 30 sekunder. Hvis vi sover, tar det kanskje ett minutt, sier mannen.

EN SKJULT INNGANG VED BADET: Her, bak flisene på baderommet, kan familien søke tilflukt. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Tidslinjen er gjennomtenkt:

Overvåkingskameraer og sensorer ute varsler familiemedlemmene på mobil hvis noen er på vei inn på eiendommen. Sikkerhetsfolier i vinduene gjør at det tar rundt et minutt å knuse dem.

Da skal familien ha kommet seg i sikkerhet.

– På panikkrommet har jeg en fasttelefon og en mobiltelefon som jeg kan varsle politiet med. Med kameraer kan vi se hva som skjer i resten av boligen.

Langs veggen henger det gassmasker. Familien kan også sette i gang en sirene, som skremmer inntrengerne.

– Den er på 140 dB. Det gjør det uutholdelig å være i resten av boligen.

Sjansen for at du blir kidnappet i Norge er heldigvis ekstremt lav, men her er noen råd dersom du skulle havne i en vanskelig situasjon.

Næringslivstopper spør etter «panikkrom»

Etter at forsvinningssaken på Lørenskog ble kjent, har flere næringslivstopper spurt om de trenger «panikkrom» i boligen sin.

– To, tre stykker har spurt om de trenger et panikkrom. Så langt har vi vurdert at de ikke trenger det, sier Fredrik Rye-Ramberg, seniorrådgiver i sikkerhetsselskapet Aeger Group.

Også sikkerhetselskapet BDO har fått den samme mengden med slike henvendelser, og har gitt de samme rådene.

Både BDO og Aeger Group er rådgivningsselskaper, og selger ikke selv slike «sikre rom», som det også kalles.

HAR DET VIKTIGSTE: Telefon, kamerautstyr, sirene, gassmasker. På panikkrommet er familien forberedt på det verste. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Selskapet Spyshop sier de har levert et 50-talls «panikkrom» siden begynnelsen av 2000-talllet. Et annet selskap, Mil Sec, opplyser at de har solgt et 20-talls slike rom.

– Hvem får bygget slike rom?

– Det er blant annet de som er mest bemidlet i Norge. Det er folk som har en jobb som gjør at de er utsatt for trusler i hverdagen. Og det er kanskje de som allerede er utsatt for trusler, og som gjør at de ønsker å unngå dette igjen, sier Frode Olavsen, som er daglig leder i Spyshop.

SIKRET MED STENGER: Tunge slåer av metall sikrer den skuddsikre døren fra innsiden. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Eksperter: For de aller færreste

For de aller fleste er det viktigst å fokusere på enkle tiltak, sier ekspertene.

Mahmoud Fahramand, sikkerhetsrådgiver i BDO, sier folk må starte med å være oppmerksomme:

– Jeg vil be folk om å være årvåkne, og være bevisst på hva de deler på sosiale medier. Og ikke minst: hva de sier til andre mennesker. I tillegg vil helt enkle tiltak, som et opplyst gårdstun, og eventuelt kameraovervåking, løse de fleste utfordringer for folk flest.

– Hvor mange trenger egentlig et sikkert rom?

– Det vil jeg påstå er forsvinnende få.

HAR FULL OVERSIKT: Fra panikkrommet har familien full oversikt over det som skjer i resten av boligen. Det er Frode Olafsen, daglig leder i selskapet Spyshop, vi ser på skjermen. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Familiefaren: – Gir meg en trygghet

Familiefaren i Oslo-området sier han vil angre hvis det skjer noe, og han ikke har et panikkrom.

Det å ha lagt en konkret plan, gir ham en trygghet. Selv om panikkrommet ikke kan brukes hvis det skjer noe når han eller familien er utenfor hjemmet.

– Er et slikt rom en falsk trygghet?

– Jeg vil ikke si det er en falsk trygghet. Det er en planlagt scenario som kan oppstå. Så da har jeg tatt høyde for en av de tingene som kan skje. Hvis jeg ikke hadde gjort det, hadde jeg angret fælt, sier mannen.

Og mange som går inn i dette huset, har ingen anelse om sikkerhetsrutinene som ligger skjult i veggen.

– Det er kun min nærmeste familie som vet jeg har dette rommet. Bortsett fra dem, er det ingen som vet noe som helst.