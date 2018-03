Du kan risikere å ikke få betalt med disse pengene dersom du kommer med gamle sedler etter mai måned.

– Vårt inntrykk er at en del banker og butikker vurderer å utvise en viss fleksibilitet i forbindelse med seddelbyttet, men det tryggeste er å bruke opp gamle 100- og 200-kronesedlene, eller sette dem inn på konto innen fristen, informerer direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank Leif Veggum

22 MILLIONER FORTSATT I SIRKULASJON: – Ved utgangen av februar var 11,7 millioner av de gamle 100-kronesedlene og 10,3 millioner av 200-kronesedlene fortsatt i sirkulasjon, opplyser direktør for kontante betalingsmidler i Norske Banke Leif Veggum Foto: Norges Bank

Men butikker og utsalgssteder er ikke pliktig til å gi tilbake nye sedler så lenge de gamle fortsatt er gyldige.

Gyldig i ti år

Da de nye 100-kroner og 200-kroner seddelen kom på markedet i mai i fjor, fikk de gamle sedlene en gyldighetstid på ett år.

Hva skjer om man ikke rekker å veksle inn sedlene før mai er over?

– De gamle 100- og 200-kronesedlene er i utgangspunktet ikke gyldige som betalingsmiddel etter 30. mai 2018, men Norges Bank er pliktig til å veksle inn gamle sedler i minst ti år etter denne datoen, opplyser Veggum.

For å veksle inn gamle sedler som ikke lengre er i omløp må man kontakte Norges Bank som for tiden veksler inn alle norske sedler som utgitt etter 1948, mot et saksbehandlingsgebyr.

Fleksible ut året

Om man ikke har hatt mulighet til å veksle inn de gamle sedlene før fristen utløper opplyser DNB at de kommer til å være fleksible via innskuddsautomatene og på postkontorer til å ta imot sedlene i alle fall ut året.

– Det er nok et godt råd å veksle inn de gamle sedlene så fort som mulig. Hvis sedlene blir liggende i skuffen, og man må veksle inn hos Norges Bank, vil det for mange oppleves litt mer tungvint, skriver Andreas Nyheim som er kommunikasjonsrådgiver i DNB.

Sparebank 1 vil henvise til Norske Bank etter 30. mai, og oppfordrer alle som har gamle sedler til å bruke dem nå, eller sette dem inn på konto.

Les også: Kraftig økning av falske sedler – slik avslører du svindelen

Les også: – Sedler og kontanter vil være med oss lenge

Les også: Anbefaler deg å bli kjent med de nye sedlene

Norges Bank tidligere erfaring med seddelbytter er at de aller fleste får med seg budskapet, og sørger for å bruke opp gamle sedler eller sette dem inn på konto før sedlene blir ugyldige. Foto: Oda Faremo Lindholm / Norges Bank