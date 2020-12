Fra og med 3. desember kan britene fritt reise for å slikke sol på de spanske øyene ved Afrikas kyst. Spania er definert som rødt, men britiske myndigheter har gjort unntak fra karantenereglene for Kanariøyene.

– Det britiske feriemarkedet er kjempestort, og de er spesielt store på Tenerife. Det er mye enklere for britene når de ikke må sitte i karantene når de kommer hjem.

Det sier sjefen for Ving Norge, Marie-Anne Zachrisson.

Mens britene åpner opp, er det bare noen dager siden den norske reiseoperatøren Ving avlyste alle jule- og nyttårsreisene til de spanske øyene.

– Det var en tung beslutning å ta. Vintersesongen er ensbetydende med Kanariøyene, og de fleste velger Gran Canaria, sier Zachrisson.

Reiseoperatøren har ikke sendt norske turister dit siden mars.

Apollo sier de opprinnelig hadde planlagt å sende 5000 turister til øyene i jula.

– At britene ikke lenger må i karantene når de kommer hjem, har ingen betydning for oss. Vi følger norske reiseråd og smittevernregler, sier administrerende direktør Erik Haug i Apollo.

STRANDLIV: Nordmenn får ikke feriere her på Kanariøyene i år. Foto: Emilio Morenatti / AP

Lave smittetall

Spania er et av landene med høyest smitte i Europa, men tallene går ned. På Kanariøyene ligger R-tallet under 1, og for øyeblikket har de mindre smittespredning enn Norge.

I går ble det registrert to nye smittetilfeller på Lanzarote, 135 på Tenerife og 45 på Gran Canaria, ifølge de lokale helsemyndighetene. Spania har innført strenge smitteverntiltak, og alle som kommer til øyene må ha testet negativt for koronaviruset.

FLERE TURISTER: Britiske Linda Phelps har ansvaret for TUIs turister på Kanariøyene, og håper på jevn økning av turister fremover. Foto: privat

– Vi har allerede svenske, tyske og nederlandske turister her. Hvor mange briter som kommer er vi usikre på, sier Linda Phelps. Hun har det øverste ansvaret for TUI på Kanariøyene. Hun tror mange briter vegrer seg for å bestille tur.

– De har jo nettopp kommet ut av en total nedstenging.

Phelps forteller at 70 prosent av turistene er borte, og at mange hoteller har stengt.

– Men nå håper vi på en jevn oppgang igjen og å se norske, finske og danske turister her snart. Hver dag ankommer det også cruiseskip hit, sier hun.

– Men når det kommer turister fra så mange land, er det ikke en økt risiko for at koronasmitten vil øke igjen?

– De må forholde seg til veldig strenge regler. Cruiseturistene holder seg i faste grupper, og det er smitteverntiltak på busser, barer og hoteller, sier Phelps.

I tillegg er det påbudt å bruke maske, og temperaturen blir målt før man får gå inn i butikker.

Norske myndigheter har ikke tenkt å følge britenes unntak for turistdestinasjoner med lav smitte nå.

SLIKKE SOL: Mange nordmenn lengter etter å få reise til sol og sommer igjen. Foto: BORJA SUAREZ / Reuters

– Ut fra smittesituasjonen i Europa er regjeringens vurdering at det fortsatt ikke er aktuelt å foreta regionale vurderinger av landene utenfor Norden. For å redusere omfanget av importsmitte har det i høst vært nødvendig å skjerpe kravene til innreise til Norge, sier statssekretær i Helsedepartementet Maria Jahrmann Bjerke (H).

Hun utelukker derimot ikke at det kan komme regionale unntak på et senere tidspunkt.

De nåværende reisereglene gjelder frem til 15. januar 2021.

Både Apollo, TUI og Ving planlegger å gjenoppta reiser til Kanariøyene i februar neste år.

– Vi vet at veldig mange lengter etter å komme til varmen igjen, sier Zachrisson.