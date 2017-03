AP: Russer ble utlevert fra Norge – nå er han siktet i USA

Ifølge påtalemyndigheten i Atlanta møtte russeren i retten tirsdag, melder AP.

FBI mener Vartanyan har vært involvert i utvikling, forbedring, vedlikehold og distribusjon av programvaren Citadel, som infiserer datasystemer og stjeler personopplysninger og finansielle opplysninger.

Russland har tidligere kritisert norske myndigheter for utleveringen.

Vartanyan flyttet fra Ukraina til Norge i 2012 og var ansatt i datautviklingsselskapet Dignio i Fredrikstad da han ble pågrepet av FBI 8. oktober 2014. Selskapet utvikler produkter som skal gjøre hverdagen enklere og tryggere for dem som trenger omsorgstjenester.

FBI hevder å ha installert en felle i programvaren Citadel og mener at de derfor kan føre bevis for at Vartanyan er skyldig.

Selv mener russeren tidligere forklart for NRK at han mener han er uskyldig og at filene FBI hevder de har funnet stammer fra en virusinfisert PC han brukte hos sin tidligere arbeidsgiver i Ukraina.

Vartanyans advokat mens han satt i varetekt i Norge, Frode Sulland, bekrefter overfor NRK at russeren ble utlevert i desember og at han etter planen skulle møte i retten i USA i disse dager.

I september 2015 ble en annen russer, Dimitri Belorossov dømt til fire og et halvt års fengsel etter å ha kjent seg skyldig i anklager i forbindelse med den pågående Citadel-etterforskningen.