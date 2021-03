Superheltfilmen som fikk sin revansj

Jeg tror ikke det er mange som har sett voksne mennesker bryte ut i gråt og jubel over en superheltfilm. Men den 20. mai 2020 satt folk fra alle verdens hjørner samlet foran telefoner og PC-er og jublet over at en fire år gammel film skulle bli relansert. En kamp mot vindmøller var vunnet og fire års arbeid hadde endelig båret frem frukter.

For mange, inkludert meg selv, startet reisen inn i dette merkelige universet i november 2017. På T-banen på vei til Majorstua husker jeg hvor mye jeg grugledet meg. Endelig skulle jeg få se mine barndomshelter samlet på den store skjermen. Det var «Justice League»-premiere, og jeg hadde billetter på den beste raden.

Det er den samme følelsen jeg sitter med mens jeg skriver dette. For selv fire år etter at filmen hadde premiere, har verken jeg eller tusenvis av andre tilhengere sett originalen.

Så hva skjedde egentlig og hvorfor skal noen som helst bry seg om nok en superhelt film?

For å forklare det, må vi ha en liten leksjon i rivaliseringen mellom verdens to største tegneserieforeleggere, DC og Marvel. Enkelt forklart så står DC bak helter som «Batman», «Superman» og «Wonder Woman», mens Marvel står bak superheltene «Spiderman», «Captain America» og «Iron Man».



Disse to har siden 1939 knivet om å vinne gunsten til både barn og voksne som elsker superhelter.



DC var den ubestridte vinneren i form av solgte blader helt frem til slutten av 50-tallet. På 1960-tallet forandret dette seg da Marvel tok igjen forspranget til DC.

Fra 1960-tallet har det vært en evig kamp om hvem som er størst og mest populær av DC og Marvel.

Rivalen Marvel reiser seg atter en gang

Selv om Marvel ble en reell konkurrent på tegneseriefronten, så var DC alltid best i form av Hollywood-filmer.

Her snakker man om flere suksessfilmer som «Superman» i 1978, «Batman» i 1989 og for å ikke glemme hele «The Dark Knight»-trilogien i 2005.

Men som i blader var tiden kommet for den lille rivalen Marvel å slå motstanderen på det de gjør best. Og i år 2000 fikk Marvel bevist at de kunne lage Hollywood-filmer på lik linje med DC. Det skjedde under lanseringen av «X-men».

– Tronskiftet skjedde egentlig i 2000 da «Spiderman» og «X-men» ble til film. Det er det som var revolusjonen, at Marvel klarte å overbevise Hollywood om at Spiderman var bra, men også at «X-men» kunne fungere på film. Det neste skrittet var at Marvel selv tok kontroll over filmproduksjonen, og det skjedde med Iron Man, forteller forfatter, journalist og tegneserieekspert Øyvind Holen.

Og det var med lanseringen av filmen «Iron Man» i 2008 at tronskiftet også skjedde i filmverdenen. På løpende bånd slippes den ene superheltfilmen etter den andre, og de blir nesten alle rost opp i skyene.



– Da ble DC utkonkurrert på kino. Ikke minst med den helheten og den jevne produksjonen der det alltid var en Marvel-film på kino, sier Øyvind Holen.

En slått helt, børster av seg støvet

DC var kanskje slått, men de var ikke ute av kampen ennå. Ingen trodde at DC skulle sitte stille og se på Marvel forsyne seg av superheltkaka. Derfor var forventningene store til hva DC skulle finne på.

I 2013 ga DC ut Superman-filmen «Man of Steel». Filmen ble møtt med «helt greie» reaksjoner fra kritikere og kinogjengere, men var fortsatt ikke i nærheten av å få den rosen som Marvel-filmene fikk.

Til tross for lunken mottakelse fra kritikere, gikk DC videre med å bygge videre på universet, som nå lå langt bak Marvel. I 2016 slapp DC storfilmen «Batman v Superman», som for første gang skulle vise de to mest populære superheltene; «Batman og Superman» som går løs på hverandre på storskjermen.

Men filmen splittet både filmkritikere og fans. Meningene gikk fra å kalle filmen for en av de beste superheltfilmene noensinne, til å stemple den som mørk, kjedelig og humorfattig.





Og som en god rival gjorde Marvel det vondt verre for DC da de bare noen måneder senere slapp storfilmen «Captain America: Civil War». Konseptet i filmene var så å si det samme. Bare hos Marvel var det «Iron Man» som skulle grisebanke «Captain America». Men i motsetning til den delte mottakelsen som DC fikk, var det nesten bare hyllest til Marvel.

Marvel lå allerede før dette flere hestehoder foran DC i form av filmer. Ved å slippe minst tre filmer hvert år, hadde de klart å introdusere såpass mange helter på skjerm at de kunne samle alle sine helter i en, og samme film. Dermed, «The Avengers». Filmen samlet Marvels største helter i en og samme film å ble en umiddelbart suksess.

Hos DC fikk regissør, Zack Snyder ansvaret med å samle DCs største helter i filmen «Justice League» . Snyder hadde før det regissert filmene «Man Of Steel» og «Batman V Superman».



Det er delte meninger om hans filmstil. Noen DC-fans forguder ham på grunn av hans lidenskap til tegneserier, mens andre misliker stilen hans.

Det begynner å murre

Men i mai 2017 - under etterproduksjonen av «Justice League» - måtte Zack Snyder forlate prosjektet etter at hans datter, Autumn, døde.

For å fullføre filmen hentet DC og filmproduksjonsselskapet Warner Bros inn Joss Whedon. Sistnevnte hadde produsert kino- og kritikersuksessene for Marvel, «The Avengers» og «Avengers: Age of Ultron»



Ifølge Warner Bros skulle Whedon filme noen scener og hjelpe til med å fullføre verket.

Fra mars til november begynte ryktene å svirre. Det gikk rykter om at filmens lengde ble kuttet ned betydelig, at det ble filmet ekstra scener for å gjøre filmens tone «lettere» og at scener ble fjernet.



Til tross for at jeg hadde hørt om den trøblete produksjonen og det faktum at Zack Snyder ikke hadde fått fullført filmen, så var dette noe jeg gledet meg til. Jeg hadde venner på Facebook som slaktet filmen basert på traileren, mens jeg stod på barrikadene og forsvarte både den og DC-prosjektet. For jeg hadde vært en fanboy siden «Man of Steel».



Jeg elsket den mørke tonen til DC og ønsket med hele mitt hjerte at den skulle være bra, og det var den, trodde jeg.

Skuffelse og sinne

Da jeg satt der under premieren, så vet jeg ikke hva som gikk av meg. Det må ha vært fanboyen i meg som mistet all kritisk sans. Jeg lurte meg selv til å like en film jeg vanligvis ville sluttet å se på halvveis.

Samme dag, ute i mørket, blant stjernene var det en annen person som delte min opplevelse. Thomas Lorier fra Stavern hadde i likhet med meg gledet seg til dette i flere år.

– Jeg hadde ventet på dette siden de luftet ideen etter «Man Of Steel». Så hopper vi frem til 2017 og da var jeg i fyr og flamme for å få se filmen. Jeg hadde tatt med meg eldstemann på kino. Det startet veldig ulikt de andre filmene. Alt fra fargene, til måten de filmet.

Selv gikk jeg to ganger på kino for å se filmen. Det var veldig tydelig at det var to ulike regissører som hadde jobbet med produket. Eller som Ben Afleck, som spilte Batman beskrev filmen i 2020:



– Som en kukropp med et hestehode.



Over hele Twitter var reaksjonene like, og Thomas var like skuffa som meg.

– Jeg prøvde å lure meg til at dette var en bra film, men den innerste stemmen sa hele tiden at det var noe galt. Helheten var så mye mindre enn hva jeg forventet meg. Jeg måtte prøve å overbevise meg selv om at det var bedre enn det det var, sier Lorier.

– Men så så jeg den for andre gang, og da ble skuffelsen total. Den innerste stemmen hadde rett hele tiden.



Rett etter premieren begynte ryktene å svirre om at det eksisterte en «original»-versjon av filmen. Det var ikke snakk om en lengre versjon, men en helt annen film, med flere skuespillere og et annet hovedplott.



Det hadde heller ikke vært første gangen Warner Bros hadde gjort det. I 2006 ble en originalversjon av «Superman II» fra 1980 lansert under navnet «Superman II: The Richard Donner Cut». Da filmen ble relansert i 2006 var handlingen en helt annen enn det som hadde blitt vist på kino 26 år siden.

«Klokkene har allerede ringt, og de har hørt det»

#ReleaseTheSnyderCut



På Twitter gikk tastaturene varme, og på Youtube ble det laget flere videoer som spekulerte i om dette faktisk var filmen Zack Snyder hadde laget. Kampanjen var allerde i gang, men hadde ikke noe navn eller emneknagg på Twitter. Det var en bruker med noen hundre følgere som brukte emneknaggen #ReleaseTheSnyderCut få dager etter premieren, og med det var spetakkelet i gang.

Det ble nektet både fra offisielt hold og fra flere bloggere at det i det hele tatt eksisterte en annen versjon av filmen. Det ble såpass mye mas rundt det hele at The Wall Street Journal i 2018 intervjuet Warner Bros som sa de ikke hadde noen planer om å gi ut noen andre versjoner av «Justice League».



Men de ivrigste tilhengerne ga seg aldri. For å sitere Lex Luthor:

«Klokkene har allerede ringt, og de har hørt det.»

Zack Snyder satt heller ikke stille. Han la ut bilder fra det som var den antatte originalfilmen, og i takt med at bevegelsen vokste, ble også uttalelsene fra Snyder mindre kryptiske. Helt frem til det punket hvor han bekreftet at han hadde filmet en helt annen film.





Magasinet Vanity Fair skriver at kinoversjonen, som Joss Whedon stod bak, kun inneholdt en fjerdedel av det Zack Snyder hadde filmet.

I desember 2019 satte Snyder virkelig i gang hjulet da han postet et bilde på sosiale medier av filmruller der det sto «JL CUT».

I stedet for å minske i styrke og dø ut, ble kampanjen for å få en annen versjon av filmen bare større og større.

For å sitere Batman:

«Verden gir bare mening hvis du tvinger den til det.» Batman / Batman v Superman: Dawn of Justice

Thomas Lorier var en av dem som aktivt brukte Twitter i arbeidet med å presse produksjonsselskapet til å gi ut filmen, som han hadde ønsket seg siden han var fire år gammel.

– Det ble ganske mange timer på Twitter for å tvitre, retvitre og gjøre det jeg kunne gjøre. Være den lille stemmen.

Det stoppet selvfølgelig ikke med det. Som heltene i «The Justice League» kom fans fra hele verden sammen. Folk ringte ned resepsjonen til Warner Bros og krevde at filmen ble gjort tilgjengelig. Fly med bannerne med påskriften: «Release The Snyder Cut» ble fløyet over Warner Bros sitt hovedkvarter. Reklameplakater ble festet på bussholdeplasser. Det ble leid reklameplass på Time Square i New York og under fotballkamper.



Endeløse kampanjer og påtrykk på Twitter og Facebook. Det var ingen som var villige til å kaste inn håndkledet.

Den største Twitter-aksjonen skjedde i november 2019. Da kastet filmens største stjerner seg på. Både Ben Affleck og Gal Gadot krevde at Snyder sin versjon ble gjort tilgjengelig. Det var ikke lenger tvil om at det eksisterte en annen versjon av filmen der ute.

Ifølge Vanity Fair var det etter dette at Warner Bros kastet inn håndkledet.

Så, 20. mai 2020, tre år etter premieren på «Justice League» ble det vi hadde ventet på en realitet.

I forkant av annonseringen så hadde Snyder invitert fansen til et «Watch party» som i prinsippet er et nettmøte der alle ser på samme film på hver sin TV og kommenterer underveis.

Da fansen spurte kom svaret:

Filmen slippes 18. mars 2021 på strømmetjeneste.



Internett eksploderte og folk brøt ut i tårer på videostreamer over hele verden. Selv om jeg visste at det var mange som deltok i denne kampanjen, var det ikke før denne datoen at jeg innså hvor stort dette faktisk var for mange. Sjelden har jeg sett så mye entusiasme for en film ingen har sett. I Stavern stod også en voksen mann og jublet og gledet seg til bursdagen sin den 18. mars.

– Det er helt sykt! Og at den lander på bursdagen min er enda sykere. Jeg gleder meg akkurat som en liten gutt gleder seg til julaften.

For min del sluttet det på et tidspunkt å handle om filmen. Det var entusiasmen med å være en del av en bevegelse og ikke minst kjempe for et felles mål. Nå som det er nådd er jeg egentlig ganske tom. Jeg bryr meg ikke om filmen er bra engang.

Nå kan jeg sette meg i gyngestolen min på en bondegård og se ut over landskapet mens solen går ned.

Det samme kan ikke sies om Thomas Lorier, mens en av oss er utslitt er han fortsatt i fyr og flamme.

– Det er helt sykt! Og at den lander på bursdagen min er enda sykere. Jeg gleder meg akkurat som en liten gutt gleder seg til julaften.

