Siktede ringte selv til politiet: Kvinne i 30-årene død i Hamar

Den døde kvinnen er i slutten av 30-årene. Politiet sier de har en formening om dødsårsak, men ønsker ikke å kommentere våpen eller hva teorien deres er.

– Kvinnen er identifisert, og avdøde og siktede hadde en relasjon. Hva den er ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på, på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Tom Erik W. Berntsen i Innlandet politidistrikt til NRK.

Politiadvokaten vil heller ikke kommentere om det var flere personer til stede på adressen der kvinnen ble funnet død.

Politiadvokat Tom Erik W. Berntsen i Innlandet politidistrikt Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi har kartlagt personer vi ønsker å snakke med av forskjellig type kategorier vitner. Det være seg om siktedes livssituasjon, fornærmedes livssituasjon og vitner som kan si noe om hendelsen, sier politiadvokaten.

– Hørte skrik

Nabo Kiin Saliem Abdi sier det er helt utenkelig at noen skal være drept i det ellers så fredelige nabolaget.

UVIRKELIG: Kiin Saliem Abdi bor i området og sier det er utenkelig at noen skulle bli drept i nabolaget. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– En av brødrene mine hørte noen skrike, og han trodde kanskje det kom fra en TV. Men da politi og ambulanse var her gikk han til mamma og sa han hadde hørt noen skrike. Da kom politiet selvfølgelig og gjorde et intervju av ham, sier naboen til NRK.

Skal avhøre siktede i dag

Politiet rykket ut ved 21-tiden lørdag kveld.

Mannen i 30-årene som er pågrepet, ringte selv til politiet og fortalte at noen var blitt drept, opplyser politiet.

– Hva han har sagt i den initielle kontakten ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på. Siktede er heller ikke formelt avhørt av politiet og en er ikke kjent med hvordan han stiller seg til siktelsen.

Mannen i 30-årene som er siktet for drap på Hamar er nå på Hamar politistasjon. Det bekrefter forsvarer Helge Hartz. Forsvareren sier til NRK at politiet straks skal i gang med avhør av siktede.

Årsaken til at det ikke er gjort avhør er at siktede var innlagt på psykiatrisk avdeling.

– Forholdsvis tidlig i går så vi at det var behov for en helsemessig vurdering, sier politiadvokaten.

Sperret av område rundt politistasjonen

Mannen sto utenfor politistasjonen da han ringte politiet. Han er foreløpig ikke avhørt.

Ved 23-tiden lørdag kveld var det satt opp sperrebånd utenfor hovedinngangen ved politihuset.

PLOMBERT: Politiet er fortsatt på stedet søndag formiddag. Tapen på døren på huset viser at politiet har undersøkt. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er riktig at et lite område rundt Hamar politistasjon ble sperret av og at man gjorde undersøkelser på dette stedet, og det er tilknyttet saken.

Politiet vil ikke si hvorfor de sperret av området utenfor politistasjonen.

– Det er gjort flere beslag i saken, men vi kan av hensyn til etterforskningen ikke si hvilke beslag som er gjort, sier Berntsen.

– Prejudisielle observasjonen

Mannens forsvarer, Helge Hartz, har foreløpig ikke snakket med sin klient. Det er ikke gjennomført avhør, og forsvarer venter på tilbakemelding fra politiet etter at man har gjennomført en observasjon av ham.

HUND: Politiet søker med hund i området rundt boligen Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Per nå så er det ikke så mye jeg kan si, før jeg har fått snakket med siktede. Det neste som skjer er at politiet ønsker å få avklart om det er ønskelig å gjennomføre et avhør eller ikke. Og det er det jeg vil avklare med siktede etter at man er ferdige med den prejudisielle observasjonen av ham, sier Hartz til NRK.

Politiet sier de vil undersøke siktedes tilregnelighet.

– Tilregnelighet vil være et naturlig spørsmål i en sak som denne. Det er begjært en primærpsykiatrisk undersøkelse av ham, sier politiadvokaten.