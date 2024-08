Saken oppsummert: • Heidi Amundsen og hennes mann oppdaget en elg som satt fast i ei myr.

Det første de la merke til, var et par brune ører stikkende opp over marken.

«Jøss, det er en elg!», tenkte Heidi Amundsen for seg selv.

Da hun og mannen nærmet seg, sprang ikke elgen sin vei slik den normalt ville gjort.

Snart forstod de hvorfor.

Elgen satt bom fast i den svært så vanntunge myra.

De prøvde først å få dyret til å komme seg løs på egen hånd. Det gikk ikke. Foto: Privat

– Fortvilte øyne

Dette var på Vingelen i Tolga kommune, og Amundsen mener å se at dyret virket både engstelig og redd.

– Vi måtte jo helt innpå. Men hun så egentlig mest fortvila ut i øynene.

De ringte politiet, som sørget for at fallviltnemnda og brannvesenet kom på plass.

Måpende ble paret vitne til at til sammen ti stykker sto på for å hale og dra elgen opp av myra - bare for å få seg en lei overraskelse.

I nærmere en time sto fallviltnemnda og brannvesenet på for å redde den stakkars elgkua... Foto: Privat

Tryggere redning

Å bli kalt ut for å redde dyr fra myr er ikke hverdagskost, ifølge brannkonstabel Gjermund Nygjelten i Midt-Hedmark brann og redning.

Og definitivt ikke en elg!

Denne lørdagen fikk brannvesenet endelig brukt det flunkende nye utstyret de skaffet tidligere i sommer.

Før har de måttet improvisere, og bruke det utstyret som var tilgjengelig der og da.

Og så har de måttet grave under dyret og til og med prøve å dykke under det for å få sendt et bånd til kollegaene på den andre siden, ifølge Nygjelten.

Nå har brannvesenet en jernbøyle de «bare» kan stikke under dyret og over på den andre siden.

Slik kan de redde dyr mye tryggere, både for sin egen del, og for dyrets del.

Midt-Hedmark brannvesen har fått en ny dyreredningspakke i sommer. Den kom til god nytte da en elg satte seg fast i myra lørdag. Foto: Midt-Hedmark brannvesen

Men...

Nygjelten forteller hvordan mannskapet trådde varsomt for at elgen ikke skulle bli mer stressa.

Heldigvis var dyret rolig, så de fikk dratt henne opp på fastere grunn.

– Dessverre var dette jo midt ute på ei myr. Dyret fomla seg litt videre og var ganske så sliten, og klarte ikke å hoppe over myra som var litt bortpå der. Så da datt det ned igjen for andre gang.

Da var det bare å gjøre seg klar til runde nummer to.

Da var elgkua så sliten, at hun la seg rolig ned ved siden av mannskapet i vel 15-20 minutter, før hun rettet seg opp og spaserte videre inn skogen.

Heidi Amundsen kan ikke få rost redningsmannskapet nok, etter å ha sett hvordan de sto på for å redde ei uheldig elgku i helgen. Foto: privat

Heidi Amundsen, hun som oppdaga elgkua, anslår at hele operasjonen tok nærmere tre timer.

Hun kan ikke få rost redningsgjengen som trådde til nok.

– De gjorde en kjempeinnsats og fortjener god ros, slår hun fast.