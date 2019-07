Ulv skutt fra kloss hold

Ulven som tirsdag ble felt av en bonde i Sør-Odal ble skutt tre ganger med hagle, bekreftet politiet til NRK tirsdag.

– Det siste skuddet har vært et avlivingsskudd som har vært avfyrt på kort avstand for å avslutte lidelsene til dyret, forteller politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie, til NRK.

Siden saken er under etterforskning, vil ikke politiet si hvor langt unna de mener bonden var ulven da de to første skuddene ble avfyrt. Men hagle er et våpen med vesentlig dårligere rekkevidde enn rifle.

Haglet mister kraft på avstand

Våpenekspert og jaktkonsulent i Norges jeger- og fiskeforbund, Vidar Nilsen, mener på generelt grunnlag at skuddene ikke kan ha blitt avfyrt fra langt hold.

– Da snakker vi om maksimalt 20 til 25 meter. Det er det som er avstanden for hagleskyting, forteller Nilsen til NRK.

Han forteller at avstanden varierer fra ulike typer hagleammunisjon. Du må uansett ganske nært et dyr på størrelse med en ulv, for å kunne felle det. Og grunnen til det er enkel, ifølge Nilsen.

– Da har rett og slett ikke haglet kraft nok til å trenge inn i dyret. Så da blir det ikke noe dødelig treff, forklarer han.

Har påvist hvor skuddene falt

Politiet etterforsker om bonden skjøt i nødverge eller ikke. Dersom nødverge ikke er til stede, kan bonden bli straffet.

– Vi har fått en forklaring på en cirkaavstand, og vi har god rede på hvor skytteren befant seg og hvor ulven var. Men den endelige avstanden har vi ennå ikke, sier Klauseie.

Tirsdag ettermiddag ble det funnet et sauekadaver rundt 200 meter unna der ulven ble felt.

– Obduksjonen av ulven pågår nå på veterinærinstituttet, og den vil vi forhåpentligvis få svaret på i løpet av noen dager. Da vil vi se om hvorvidt denne ulven hadde rester av sau i magen, og det vil være en viktig opplysning i saken, forteller Klauseie.

At ulven ble skutt med hagle er unikt. Det er første gangen en ulv har blitt felt med hagleskudd.

– I sakene hvor det har vært den type felling på i Hedmark tidligere, mener jeg bestemt har blitt brukt rifle, at vi ikke har hatt saker med hagle tidligere, forklarer Klauseie.