Tiltalt etter gullsmedran

En mann i 30-åra fra Litauen er tiltalt for grovt ran etter ranet av en gullsmedbutikk for 776 000 kroner i Trysil i fjor. To menn var etterlyst. Mannen som er tiltalt, ble tatt i september. Innehaveren ble slått og bundet med tape under ranet.