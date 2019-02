Man trenger ikke skru tiden langt tilbake før det var for mange lærlinger i forhold til antall lærlingplasser i bygg- og anleggsbransjen.

I dag er situasjonen en helt annen. Nå er det mangel på lærlinger. Bedrifter i bygg- og anleggsbransjen kniver om lærlinger for å oppfylle anbudskravene.

– Dette er en stor utfordring. Tilgangen på lærlinger innen byggfaget er faktisk ganske begrenset.

Det sier Jarle Kristian Tangen, utbyggingssjef i Nye Veier som blant annet har ansvar for byggingen av firefelts E6 gjennom Hedmark og Oppland.

Nye Veier krever at sine underentreprenører skal ha minst syv prosent lærlinger for å vinne anbud.

Flere store prosjekter på gang

Til tross for at framtiden ser lys ut for bygg- og anleggsbransjen i årene som kommer, med flere enorme prosjekter, mener Tangen bransjen er inne i en utfordrende periode.

FLERE LÆRLINGER: Jarle Kristian Tangen i Nye Veier mener det er utfordrende å skaffe nok lærlinger.

– Det er behov for flere lærlinger innen bygg- og anleggsbransjen i Norge. Det er mange store anleggsprosjekter på gang. Vi trenger alle, sier han.

Prosjektdirektør i Veidekke anlegg, Roar Tverå, forteller at den store fordelen med lærlingklausulen i offentlige anbudskonkurranser er at de får inn kompetente og dyktige arbeidere.

Ønsker flere søkere til yrkesfag

Tverå sier det er utfordrende å skaffe nok kompetente ansatte.

– Vi ser at det til tider ikke har vært like populært å være fagarbeider. Det har vært mer fokus på at de skal ta mye høyere utdanning. For vår del har vi klart å skaffe disse lærlingene gjennom alle år, men det er en konkurranse om dem, sier Tverå.

HAR SKAFFET NOK: Roar Tverå i Veidekke forteller at de alltid har klart å oppfylle kravene om antall lærlinger.

Fylkesråd innen utdanning i Hedmark, Åsa Gjestvang, forteller at de aldri tidligere har hatt flere lærlinger ute i jobb enn de har akkurat nå.

Likevel erkjenner hun at de gjerne skulle sendt enda flere ut i lærlingjobber enn de gjør i dag.

– Vi skulle ønske flere ungdommer søkte yrkesfag. I Hedmark er det et større behov for faglært arbeidskraft, innen nesten alle bransjer, enn vi klarer å tilby, sier Gjestvang.

Ber unge følge magefølelsen

Tor Erik Haugerud har vært lærling i ett og et halvt år, og skal ta fagprøven til sommeren. Han har alltid visst at han ønsket seg jobb innen bygg- og anleggsbransjen.

Han håper ungdom følger magefølelsen når de skal søke studier.

– Ta det du føler for. Man kan bytte når man har begynt på videregående, hvis du ikke trives med det du holder på med. Men stol på magefølelsen, sier Haugerud.