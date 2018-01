Odvar Nordlis gravferd

Mange fra det offisielle Norge var til stede for å ta et siste farvel i Tangen kirke med tidligere statsminister Odvar Nordli. Nordli ble 90 år gammel.

Kongen og statsministeren tok et siste farvel

KONGEN TIL STEDE: Kong Harald tas imot av fylkesmann Sigbjørn Johnsen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kong Harald, statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre var blant mange som var til stede ved minnehøytideligheten.

På kisten var det hvite roser, og den var omkranset av kranser i hvitt og rødt.

Statsminister Erna Solberg la vekt på Nordlis engasjement for småkårsfolk og at han var opptatt av å bygge velferdsstaten stein for stein.

– Det har gjort Norge til et godt og trygt sted å vokse opp og bo i. Det er den fremste arven etter Odvar Nordli, sa Solberg.I sin minnetale sa hun at Norge har mistet en av sine fremste politikere i etterkrigstida.

Humoren

FULLSATT: Tangen kirke var fullsatt. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ap-leder Jonas Gahr Støre la vekt på alle reformene Odvar Nordli var med på, som sjukelønnsordning, lov om sjølbestemt abort og arbeidsmiljøloven. Sjøl vil han savne de personlige møtene.

– Dette er også noe av det Arbeiderpartiet er mest stolt av, og verner mest om, sa Gahr Støre.

– Odvar fikk gleden av en lang og god alderdom. Og vi fikk også gleden av ham til det siste, den lune humoren og de kloke betraktningene, sa Gahr Støre.

– Han var hele Norges statsminister i fem år. Han var i arbeiderbevegelsen hele livet, sa Gahr Støre.

Han beskrev Nordli som løsningsorientert og tro mot sine røtter.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen sa følgende:

– Vi vil savne deg, men klokskapen din blir aldri borte, sa en rørt Johnsen.

Varm og visjonær

90 ÅR: Odvar Nordli ble 90 år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nordli var statsminister fra 1976 til 1981. I hans regjeringstid kom tilbakeslagene i verdensøkonomien, som ble møtt med en særnorsk motkonjunkturpolitikk. Striden om Alta-utbygginga og forsøket på å bli deleier i Volvo mot at svenskene fikk interesser i norsk olje var store saker i hans regjeringstid.

Nordli var kommunal- og arbeidsminister i Trygve Brattelis første regjering fra 1971 til 1972. Under Brattelis andre regjering fra 1973 til 1976 var han parlamentarisk leder i Stortinget for Ap. Nordli ble valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet i Hedmark første gang i 1961. Der var han fram til han ble fylkesmann i Hedmark i 1985, en jobb han hadde fram til han ble pensjonert i 1993.

Minnetale ved Erna Solberg Du trenger javascript for å se video.

Minneord av Jonas Gahr Støre Du trenger javascript for å se video.