Nordmenn raser mot svensk godteribedrift

Nordmenn har i mange år vært ivrige på å kjøpe billig mat og drikke i Sverige, som ofte har lavere priser på enkelte varer. I den siste tiden har svenske bedrifter satset tungt på å sende godteriet rett til dørene våre, ved hjelp av internettbestillinger hos blant annet «Gottekungen.se».

Dette har ikke gått knirkefritt.

– Steng butikken.

– Jævla svindlere, skulle hatt skikkelig juling.

Godteribedriften har på sin Facebook-side mottatt hundrevis av klager fra godtesyke nordmenn, som er misfornøyde med servicen. Enkelte har fått feil vare, mens andre har ikke mottatt noe i det hele tatt.

SKJERMDUMP FRA GODTEKUNGEN SIN FACEBOOK-SIDE. Foto: Skjermdump fra Facebook

Gottekungen selv beklager, og skylder på logistikkproblemer som følge av flytting av produksjonssted fra Strømstad til Småland. De skriver på siden sin at alle som vil kan få kansellert ordren sin.

Les hele svaret fra bedriften under:

Svaret fra Gottekungen Ekspandér faktaboks Gottekungen beklager på det sterkeste overfor de av våre kunder som ikke har fått levert sine varer innen forventet tid. I tillegg har vi ikke vært gode nok på kommunikasjon på messenger eller via Mail som svartjeneste .

Mange har opplevd at vi ikke har besvart deres henvendelse . Flere mener seg lurt/ svindlet. Dette er ikke riktig. Vi har hatt tusenvis av kunder gjennom sommermånedene og de aller fleste er heldigvis meget tilfredse .

I motsatt ende er de som ikke har fått sin levering, skuffet, forbannet og føler seg lurt. Gottekungen forstår dette.

I Juni flyttet vi vår produksjon fra Strømstad til Småland. Faktisk, for å møte de store volumene som ble bestilt. Dessverre har ikke logistikken vært helt på lag med oss, det har blitt plukket nye ordre før gamle osv. Dette er en av årsakene til at enkelte har måtte vente altfor lenge på sine varer. Til de som ikke ønsker sine ordre levert, send en SMS til vårt svenske telefonnummer og vi kansellerer og refunderer deg. Som flere påpeker skjules en del av innlegg på Facebook .

Ja det er korrekt . Ord som ikke er egnet på trykk sensureres bort automatisk. Igjen , vi beklager og skal jobbe knallhardt for å få din ordre levert. Dette svaret er hentet fra Gottekungen sin Facebook-side.

Rino Haugen, som er talsperson for Gottekungen, sier de burde vært bedre forberedt på det store trykket.

– Vi fikk høre av flere i bransjen at sommermånedene var rolige, så vi hadde bemanning deretter. Men det har vært utrolig mye bestillinger. Flere av våre konkurrenter har slitt med det samme. Vi har også hatt et problem med at folk kontakter oss fra fem ulike kanaler. Nå skal vi samle dette til en, slik at kunder fremover vil få raskere svar fra oss.

Han mener likevel det ikke er så ille som flere på Facebook skal ha det til.

– Det er flere som har skrevet at de har ventet i flere måneder, men da vi sjekket det opp, var det i realiteten mye mindre tid.

Sender ut reklame, men svarer ikke på mail

Nina Uthuslien fra Lunner er en av de mange nordmennene som er misfornøyd med servicen. Hun har gitt beskjed til Gottekungen om at hun vil ha pengene tilbake, men det har foreløpig ikke skjedd.

– Det er en måned siden jeg bestilte og betalte. Jeg har ikke fått noe informasjon siden. Jeg har sendt tre mail uten å få svar, men selv sender de ut mailer hver dag med reklame, sier hun.

Uthuslien har bestilt fra butikken en gang før også, da tok det fire uker før hun fikk svar, og varene ble sendt.

– Jeg ville gi de en ny sjanse, men nå er det jo enda verre. Jeg kommer aldri til å bestille varer fra dem igjen. Det er begrenset hvor tålmodig man skal være. Det kan virke som de har vært utrolig dårlig forberedt. Jeg tror de sliter med å få ut de store mengdene, og ikke sorterer bestillingene i riktig rekkefølge.

Rino Haugen sier til NRK at kunder kan forvente opptil 25 virkedager på å få levert varene fra de har bestilt. Noe som skal være godt opplyst på sidene deres.