Utsetter dobbeltspor i Stange

Byggestart for dobbeltspor fra Kleverud til Sørli i Stange blir utsatt. Bane Nor har ikke har fått oppstartfinansiering via statsbudsjettet. Departementet mener det er behov for å se strekningen i sammenheng med strekningen til Åkersvika i Hamar.