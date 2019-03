Det har vært mye oppmerksomhet rundt Arthur Buchardts tretårn i Brumunddal, som inntil videre kan smykke seg med tittelen Norges høyeste trehus.

Men nå spisser det seg til i øverste del av det 84,5 meter høye bygget.

19 av 32 leilighetskjøpere i Mjøstårnet reagerer nemlig kraftig på at byggherren selv, Arthur Buchardt, setter opp en 181 kvadratmeter stor leilighet i toppetasjen av bygget.

Kjøperne krever at toppleiligheten rives, og de ønsker en bekreftelse innen onsdag 20.03.19 på at dette vil bli gjort.

Saken har vakt stor oppmerksomhet i lokalvisene. Det var Hamar Arbeiderblad og Ringsaker blad som først omtalte saken.

MINGLEPLASS: I prospektet er det flere tegninger av takterrassen, her med folk som mingler. Leiligheten som nå bygges på toppen er ikke tegnet inn eller avbildet i prospektet. Skjermdump fra prospekt.

Felles takterrasse ble til leilighet

Kjøperne reagerer fordi det i prospektet er tegnet inn en stor takterrase i 18. etasje, med fullt utsyn mot Mjøsa i alle retninger. Slik kjøperne har oppfattet informasjonen, skulle arealet være en felles takterrasse.

I forrige uke sendte de et brev til byggherre AB Invest, via sin advokat Terje Lundby Michaelsen. I brevet, som Ringsaker Blad har fått tilgang til, kommer det fram at eierne krever at leiligheten i 18. etasje rives, og at den private delen av takterrassen tilbakeføres til en felles terrasse.

FØR: Takterrassen var tegnet inn som en 483 kvadratmeter stor utkikksplattform.

ETTER: Med en leilighet og to private takterrasser er fellesdelen på taket redusert til to terrasser på tilsammen 160 kvadratmeter.

FØR: 18. etasje, slik det fremkommer av prospektet. Her er kun et trappehus på 88 kvadratmeter tegnet inn. På samme side som tegningen står det at "avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetenes totalareal og de enkelte rom, vil kunne avvike fra tegningen". Skjermdump fra prospekt.

ETTER: Plantegningen som lå ved søknaden om endring på toppen av Mjøstårnet, skiller seg kraftig fra plantegningen som lå ved prospektet. Trappehuset er tegnet inn i bakkant, mens leiligheten er tegnet inn foran. I tillegg er det satt av plass til to private terrasser på hver side av leiligheten. Det som da gjenstår av fellesareale, er de to firkantene bak, på hver side av trappehuset. Foto: skjermdump

Michaelsen bekrefter overfor NRK at brevet har blitt sendt fra leilighetskjøperne til AB Invest, som står som utbygger av Mjøstårnet. Han sier til NRK at det foreløpig ikke har kommet noe svar fra motparten, men presiserer at fristen først er på onsdag.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. NRK har også vært i kontakt med en rekke av leilighetskjøperne i Mjøstårnet, men ingen ønsker å uttale seg om saken nå.

Det er Anders Buchardt (f. 1974) som er styreleder for AB Invest, mens faren, Arthur Buchardt, er største aksjonær.

SJEFEN: Arthur Buchardts tretårn i Brumunddal har fått bred pressedekning. – Akkurat som at det skjeve tårn i Pisa markerer Pisa, så vil Mjøstårnet markere Brumunddal og Ringsaker, sa eiendomsutvikleren til NRK i september. Foto: MATS SPARBY / NRK

Endring i toppen

I prospektet for Mjøstårnet står det skrevet «utsikt» på tegningen av toppetasjen i bygget.

I mars 2018, rundt en måned etter at de siste leilighetenevar solgt, kom det inn en søknad om endring av toppetasjen.

Søknaden er underskrevet av entreprenøren for Mjøstårnet, Hent, og det kommer tydelig fram at det som før var terrasse, skulle endres til en leilighet.

PÅ TOPP: Leiligheten som bygges øverst i Mjøstårnet, ses tydelig som en forhøyning på midten av det som var planlagt som en takterrasse. Leilighetene som har blitt solgt i Mjøstårnet er fra 52 til 149 kvadratmeter store, og prisen var fra to og en halv til sju og en halv million kroner. Alle leilighetene var solgt før søknaden om endringen av toppetasjen ble sendt til Ringsaker kommune. Foto: Lars Erk Skrefsrud / NRK

Det ble ifølge Ringsaker blad sendt en ny søknad om endring av toppetasjen tidligere i vinter, der det ble søkt om å endre noe av den private takterrasen tilbake til fellesareale.

Men ifølge brevet fra advokat Michaelsen på vegne av kjøperne, kommer det fram at de ikke er fornøyd med denne endringen. De vil ha hele takterrassen tilbake til et felleareale.

Krever svar innen onsdag

Ifølge Michaelsen krever kjøperne en bekreftelse innen førstkommende onsdag på at toppleiligheten blir revet.

NRK har vært i kontakt med AB Invest og daglig leder Gard Utkilen. Han sier at de ikke ønsker å kommentere saken.