Jemtland i ny rekonstruksjon: – Slik skjedde det

Ankesaken startet mandag i Eidsivating lagmannsrett. Svein Jemtland ble i tingretten dømt til 18 års fengsel for å ha drept sin kone Janne Jemtland natta til 29. desember 2017. Jemtland har hele tida hevdet at det var et uhell, men ble ikke trodd av tingretten.

Rekonstruksjon

REKONSTRUKSJON: Rekonstruksjonen ble foretatt i ekteparets hus. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

I forkant av ankesaken ble det etter forsvarernes ønske foretatt en ny rekonstruksjon hjemme hos Jemtland for vel en måned siden.

– Jeg vil ha en rekonstruksjon for å vise hva som skjedde, sier Jemtland i parets soverom i videoen som ble tatt opp hjemme i parets bolig i mai år.

Retten får høre at Jemtland sier til politibetjenten som leder rekonstruksjonen at han ikke vil at hun skal kalle det et drap, men en ulykke.

Han sier også at han mener politiet har hatt en dårlig forståelse av hva som skjedde.

I videoen beskriver Jemtland detaljert hva han mener skjedde fra de var på soverommet til det fatale skuddet falt på trappa utenfor huset. En kvinne med omtret samme høyde og vekt som Janne Jemtland fungerte som markør.

Slik var dagen i retten:

– Ble dyttet

I rekonstruksjonen sier han at han ikke reflekterte noe spesielt over at kona skal ha funnet fram et våpen fra nattbordskuffen etter at de begynte å krangle. Bakgrunnen skal ha vært at hun oppdaget at han hadde en Tinder-konto.

I videoen beskriver Jemtland at kona dyttet ham mot trappa og at han falt ned. Han forklarer og at hun ble sintere og sintere mens dette pågikk.

- Jeg følte meg truet og prøvde å avvæpne henne, forteller han på trappa der det skjedde.

Så viser han hvordan begge faller, at han forsøker å avvæpne henne, men at de mister balansen. Ifølge Svein Jemtland holder Janne Jemtland våpenet da de faller og skuddet går av.

Under rekonstruksjonen er Jemtland opptatt av markøren er flere centimeter kortere enn kona.

Politiet spør ham hvordan det er å være tilbake på åstedet.

- Det er greit å få dette belyst. Det kan gi en bedre forståelse av min forklaring, sa Jemtland ved avslutninga av rekonstruksjonen.

Ikke trodd

Svein Jemtland ble ikke trodd av tingretten og ble dømt til 18 års fengsel.

Retten karakteriserte Jemtland som en kald og kalkulerende drapsmann. Retten mener 47-åringen handlet forsettlig under drapet og at han har arbeidet systematisk for å fjerne spor i ettertid.

– Det fremstår som en ren henrettelse med et skudd rett i panna, leste tingrettsdommer Trond Christoffersen fra dommen.

– Det finnes ingen tekniske bevis som knytter Svein Jemtland til drapshandlingen, men heller ingenting som styrker hans forklaring, leste dommeren under domsavsigelsen i tingretten.

Det er satt av to uker til ankesaken i Eidsivating lagmannsrett.