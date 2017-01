Tar opp politimangelen

SVs Karin Andersen ber justitsministeren om svar på hva han vil gjøre for å rette opp mangelen på politijurister i Hedmark. Mangelen fører til stort arbeidspress på de som er igjen og at saker utsettes og henlegges i større grad enn før. I dag er det 6 til 7 færre årsverk enn for et år siden.