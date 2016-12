Først dømt, så frikjent for drapsforsøk

– Det juryen kom fram til i dag er vi jo så klart veldig fornøyde med. De kom til at han ikke skulle domfelles for to drapsforsøk mot politiet. Det mener vi var helt rett, sier 32-åringens forsvarer Stian Mæland.

Les også: Dømt i tingretten

Aktor statsadvokat Thorbjørn Klundseter tar lagmannsrettens avgjørelse til etterretning.

Skuddveksling

ANKESAK: Aktor Thorbjørn Klundseter og forsvarer Stian Mæland i retten. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Det var under en pågripelse natt til 26. juni i fjor på Roa i Lunner kommune den dramatiske skuddvekslingen skjedde. En politipatrulje kom til stedet på leting etter en stjålet Audi personbil med to mistenkte personer. Ved den lokale Shell bensinstasjonen fant de dem, og parkerte tjenestebilen sin front mot front med kjøretøyet.

De kom til at han ikke skulle domfelles for to drapsforsøk mot politiet. Det mener vi var helt rett, Stian Mæland, forsvarer

Ifølge påtalemyndigheten skal 32-åringen ha avfyrt ett skarp skudd med pistol mot den en ene politimannen, og like etter forsøkt å avfyre et skudd mot den andre. Men denne tjenestemannen åpnet selv ild og traff mannen. Skuddskaden var ikke alvorlig, og han skal ha blitt skrevet ut av sykehuset samme dag.

Den tiltalte erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen, og mener det aldri var meningen å forsøke å drepe politimannen.

Kan bli dømt for trusler

Selv om 32-åringen ikke blir dømt for drapsforsøk, vil han kunne bli dømt for trusler.

– Nå er det lagt en påstand om at han skal domfelles for trusler mot politiet og ikke drapsforsøk. Det vil være en vesensforskjell fra tingrettens dom om sju år, det blir nok to og et halvt år på det meste, sier forsvareren.

I retten forklarte vitner at 34-åringen sa han skulle drepe hvis ikke politimennene som skjøt ham ble satt i arrest.

– Nå kommer det en dom om noen dager. Vi får lese den, så får vi se, sier aktor Klundseter.