Barnefamilien: – Hvorfor endres ikke barnetrygden?

Småbarnsfamilien Maaø-Ruden:

Nina og Jan-Anders Maaø-Ruden

Gjeld: 4,2 millioner kroner

Inntekt brutto: 1,2 millioner kroner i året

Eier en enebolig på Jevnaker i Oppland

Eier en elbil og en dieselbil

Fem barn i alderen 1 til 11 år

Ett barn på vei

Familien Maaø-Ruden hører til i Jevnaker kommune i Oppland, og består av sju: mor Nina, far Jan-Anders, Amalie (11), Markus (8), Matilde (6), Jonatan (2), Oda (1).

FEM, SNART SEKS: Familien Maaø-Ruden består av fem, snart seks barn. Det merkes på økonomien. Hver dag gjør de til livs omtrent ett og et halvt brød. Foto: PRIVAT

Sammen driver Nina og Jan-Anders butikken Kos med kidsa, og Nina driver også bloggen Småbarnsforeldre. De siste årene har familien deres vokst raskt i størrelse, og på nyåret blir de totalt åtte i familien.

Ifølge DnBs forbrukerøkonom Silje Sandmæl, som har bistått NRK med å beregne effekten av statsbudsjettet for familien, vil de komme ut med en skattelettelse på rundt 400 kroner neste år. Reduksjon i el-avgiften bidrar også i riktig retning. Selv om strømprisene vil gå opp i vinter, vil en familie i en typisk norsk enebolig betale omtrent 200 kroner mindre i el-avgift i 2019.

Relevante poster for familien Maaø-Ruden:

Uendret barnetrygd: Regjeringen foreslår at barnetrygden videreføres på dagens nivå på 970 kroner i måneden. Den justeres ikke opp med forventet prisvekst.

– Jeg er litt todelt. Jeg er så innmari takknemlig for at vi får den, men jeg stiller meg undrende til at den ikke har blitt endra siden 1996. Alle andre stønader og avgifter justeres jo, sier Nina Maaø-Ruden.

– Melk og brød koster jo mye mer nå enn da denne satsen ble satt. Og hvis barnetrygden skal gi meg samme klapp på skuldra som det ga min mor, så gjør det jo ikke det, fortsetter hun.

– Vi bruker definitivt mest penger på mat. Vi har jo gått fra å være en stor familie til å bli en dobbel XL-familie på ganske kort tid, og nå merker vi at det går fryktelig mye penger på mat. Vi bruker jo minst 1200 kroner bare på brød hver måned, sier Nina.

Økt makspris på barnehage: Regjeringen foreslår å øke maksprisen for barnehageplass med 80 kroner per måned fra 1. januar og med nye 50 kroner til 3040 kr fra 1. august neste år.

– Nå betaler vi vel rundt 8.000 kroner i måneden for at barna skal gå på SFO og i barnehage, sier Jan-Anders.

– Vi har ikke full plass på SFO da. Det er et bevisst valg vi har tatt for å prøve å holde den utgiften nede. Man får jo ikke søskenmoderasjon på SFO, slik som man får i barnehagen legger Nina til.

FÅR LILLEBROR I JANUAR 2019: Amalie (11), Markus (8), Matilde (6), Jonatan (2), Oda (1) Foto: PRIVAT

– Jeg skjønner at maksprisen på barnehager må øke litt. Uten barnehagene hadde ikke landet gått rundt.

Lavere selskapsskatt: Regjeringen foreslår å senke selskapsskatten med ett prosentpoeng til 22 prosent. Selskapsskatten er den skatten som aksjeselskaper betaler for sitt skattepliktige overskudd og senkes for å bedre konkurranseevnen til norske bedrifter.

– Hurra! Vi brenner for å skape arbeidsplasser, og vi bor på et sted der det ikke er så mange arbeidsplasser. Dette kan skape muligheter for å åpne døren for enda flere hos oss, sier Nina Maaø-Ruden.

Ifølge proff.no hadde butikken familien driver, salgsinntekter på rundt 6,3 millioner kroner i fjor, og da alle utgifter var betalt satt bedriften igjen med et overskudd på rundt 480.000 kroner. Da hadde bedriften betalt 209.000 kroner i skatt.

– Vi har ei som er ansatt på fulltid og to som jobber deltid og litt etter behov.

FLERE ANSATTE? Nina og Jan-Anders startet butikken Kos med kidsa i 2016. En senket selskapsskatt kan hjelpe dem til å kunne ha flere ansatte. Foto: RUTH BARSTEN / NRK