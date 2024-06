Saken oppdateres.

– Det er uvanlig mange sår i denne matta når vi ser på de andre banene rundt om i Tyskland, sa NRK-ekspert Bengt Eriksen.

Flere la raskt merke til et noe rufsete underlag. Kyle Walker var blant dem som slet mest med gressmatta, og engelskmannen så seg nødt til å skifte sko tidlig. TV 2-ekspert for anledningen Brede Hangeland slakter matta.

– Dette gjør det veldig uforutsigbart. Det er en skandale, sa han på kanalens sending.

NRK har forelagt Det europeiske fotballforbundet (Uefa) kritikken, men har foreløpig ikke fått svar.

Det ble til slutt poengdeling mellom de to nasjonene. England tok ledelsen etter scoring av Harry Kane, men danskene svarte med en praktscoring av de sjeldne fra Morten Hjulmand.

Det var hans første landslagsmål.

– Veldig løst

Men det var altså gresset som stjal en del av fokuset. TV 2s kommentatorer reagerte ved flere anledninger under kampen.

– Det er alltid grønt og fint når kampen starter, men det er veldig løst. Det har vi sett flere eksempler på, sa Øyvind Alsaker da Walker trøblet med festet for tredje gang.

Jesper Mathisen mente at matta har noe av skylden for at kampbildet ble som det ble.

– Det er rett og slett sjokkerende svakt av de som har hatt ansvar for det. For det har vært plagsomt for spillerne i denne kampen. Det kan oppstå farlige situasjoner, kommenterte sørlendingen.

FLERE SÅR: Gressmatta virker ikke å være på topp i Frankfurt. Foto: Michael Probst / AP

TV-bildene viser at det er mange hull over hele gressmatten. Stadion som til daglig er hjemmebanen til Eintracht Frankfurt er i dag dekket av tak.

Heller ikke England-legende Alan Shearer er nevneverdig imponert over underlaget.

– Gressmatten så ut til å gi etter litt. Jeg lurer på om Kyle Walker spratt fremover og skadet seg. Den løsner opp overalt! Andre knotter kan være tilgjengelig, sier tidligere storscorer Alan Shearer i BBC-studio.

SLITER: Flere ganger har spillere sklidd som følge av trøblete gressmatte. Foto: Reuters

Dansk jubel

Danmark hadde noe press på seg før kampen ettersom de kun klarte poengdeling mot Slovenia i deres åpningskamp.

Det var England som startet best. Walker snappet ballen fra Victor Kristiansen og forserte fremover. Han sendte inn et innlegg langs bakken som traff foten til superspissen Harry Kane. Han hadde med det en enkel jobb da han sendte engelskmennene i ledelsen.

– Det er nesten så du ikke tror det du ser, kommenterte Mathisen.

Etter Kane-scoringen tok Danmark mer og mer over. Og danskene skulle svare med et prosjektil av en scoring. Morten Hjulmand banket til fra 20–25 meter og ballen gikk via stolpen og i mål.

– Du kan ikke treffe en fotball bedre enn det han gjør. Perfekt nede i hjørnet. Det er fotballkunst på sitt beste! kommenterte Mathisen.

England kom seg i andre omgang og blant annet Ollie Watkins var nære på å sende England i ledelsen.