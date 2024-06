Tilstanden til Barnabas Varga er stabil, skriver det ungarske fotballforbundet på X.

Det var i det 70. minutt at spillet ble stoppet etter at den ungarske spilleren Barnabas Varga gikk i bakken. Det ble fort tydelig at det var alvorlig – flere spillere holdt seg til hodet.

– Bildene er så jævlig rett og slett, sa NRKs fotballekspert Aleksander Schau i studio etter kampen.

Spilleren ble dekket til med tepper. Han ble senere kjørt til sykehus i ambulanse.

– Fryktelige bilder, sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg om situasjonen.

Ti minutter på overtid avgjorde innbytter Kevin Csoboth for Ungarn. Om de går videre i mesterskapet vet de ikke før flere grupper blir ferdigspilt.

Etter kampen tok Ungarn-spillerne med seg Vargas drakt i feiringen.

Etter kampslutt tok spillerne med seg drakten til Vargas på lagbildet. Foto: Leonhard Simon / Reuters

Spillerne flokket seg rundt

Spilleren ble umiddelbart omringet av førstehjelpspersonell. Flere tilskuere så svært preget ut mens behandlingen pågikk.

– Det så ikke pent ut det der, sa NRKs kommentator Christian Nilssen umiddelbart etter duellen.

Matchvinner Csoboth fikk trøst av trener Marco Rossi da han ikke visste hvordan det sto til med sin lagkamerat etter kampen. Foto: AFP

Tre minutter senere forlot spilleren banen på båre, til stor applaus fra 45.000 tilskuere.

Varga spiller til daglig for Ferencvaros i hjemlandet.

– Forferdelige scener. Å se spillere ligge slik er det verste man kan se på en fotballbane, og vi får krysse alt vi har for at det går bedre enn fryktet med Varga, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til egen kanal.

VAR så på situasjonen om det skulle gis et straffespark, men spillet ble vinket i gang igjen.

Avgjorde på overtid

Kampen var preget av flere tøffe dueller.

– Det har gått så voldsomt hardt for seg i denne omgangen, sa Aleksander Schau i studio etter den første omgangen.

Begge lag var avhengig av seier om de skulle ha et reelt håp om å gå videre fra gruppespillet.

Ti minutter på overtid avgjorde innbytter Kevin Csoboth for Ungarn.

– Så tar det fullstendig av i svingen i Stuttgart. Szoboszlai er på vei opp på tribunen. For en avslutning på dette oppgjøret, kommenterte Nilssen.

Ungarn scorer i siste liten Du trenger javascript for å se video.

Dermed går Ungarn opp på tredjeplass og må vente og se om de blir blant de fire beste treerne. Dermed er det fortsatt usikkert om Ungarn går videre til sluttspillet.

– En ekstra glede for Ungarn som gjør dette også for lagkameraten sin, sa Nilssen.

Med tap kunne Ungarn ha utlignet EM-historiens lengste tapsrekke med ni strake tap, det unngikk de søndag kveld.

I den andre kampen i gruppe A ble det også scoring på overtid da innbytter Niclas Füllkrug stanget inn utligningen til Tyskland mot Sveits som med det tok gruppeseieren.

Tyskland sin trener Julian Nagelsmann sier til NRK etter kampen at han ønsker Varga god og rask bedring.

– Det er alltid farlig når man har et slikt sammenstøt med målvakten, og jeg håper at det går bra med han og at han blir frisk så fort som mulig, sa Nagelsmann til NRK etter kampen.