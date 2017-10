Vil åpne for øl levert hjem

Dagligvarebutikk på nett, Kolonial.no har søkt bevilgning til å kunne selge øl i Kongsberg via deres nettbutikk, skriver Laagendalsposten. Det Oslo-baserte firma har allerede tillatelse til å selge øl over nett i andre kommuner. Rådmannen i kommunene er åpen for forslaget og saken kommer opp for kommunestyret på onsdag.