Lytring: Hvor treffsikker er norsk beredskap?

Hvor treffsikker er norsk beredskap? Norge er et av verdens beste land å bo i, men hvor god er vi egentlig på beredskap og krisehåndtering? I Finnmark sies det at sentrale myndigheter mangler kunnskaper om sikkerhetsutfordringer i nord, betyr det at beredskap også er en strid mellom by og utkant? Og mens vi snakker om sentrum - periferi: Hva skal vi egentlig mene om den norske koronastrategien?

