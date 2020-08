Skogpolitikken gjennomføres av Landbruks- og mat­departementet.

De peker på statistikk som viser at mer enn 20 prosent av skogen er over 120 år gammel, og at det er bra for insektene som trenger eldre skog.

Skogeier­forbundet sier at all hogst i Norge følger strenge krav for å sikre at vi tar vare på insektene.

Men her er forskere, myndigheter og skognæring uenige. De debatterer stadig om vi utnytter skogen for hardt.