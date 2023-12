Mørket hadde falt på i Kyivs gater, og rundt Ukrainas hovedstad rykket russiske invasjonssoldater fram.

Inne i byen skal det ha vært spesialsoldater med ett mål: å drepe Volodomyr Zelenskyj, Ukrainas president. Datoen var 24. februar 2022.

I stedet dukket han opp på en kornete video hvor han fortalte landet og verden at han ble værende for å slåss mot den russiske overmakten.

Zelenskyj: – Vi er alle her og vil forsvare Ukraina

Han ble et symbol og et samlingspunkt. I stedet for å bukke under for den aggressive kolonimakten Russland, stod Ukraina imot.

Hovedstaden ble reddet og Zelenskyj ble verdensberømt. Støtten til Ukraina strømmet inn og Vesten stod samlet om militær og humanitær hjelp til Ukraina.

Måtte trygle om støtte i USA

Når Zelenskyj i dag besøker Norge, er bildet et helt annet. Presidenten selv ser litt medtatt ut av snart to år med krig, og problemene tårner seg nå opp for ham.

Han kommer hit etter å ha vært i USA hvor han måtte trygle om fortsatt støtte. Der har støtten til Ukraina blitt en valgkampsak, og Donald Trump kaster allerede lange skygger inn i politikken.

På republikansk side mener flere nå at støtten til Ukraina koster dem for mye, og de ga ham en kald skulder i Washington i går.

Det kan fortsatt bli en avtale om bistand, men det avhenger av de politiske forhandlingene om hvordan USA skal løse immigrasjonsutfordringene på grensen til Mexico.

Zelenskyj kommer til Norge etter å ha besøkt USA og president Joe Biden. Foto: MANDEL NGAN / AFP

I Europa er bildet ikke særlige mye lysere. De store EU-landene støtter fortsatt helhjertet opp om Ukraina, men det er uansett et spørsmål om hvor mye militær støtte Vest-Europa kan levere.

Blant de små europeiske landene, har imidlertid det politiske landskapet begynt å bevege seg.

I Slovakia og Østerrike styrker russiskvennlige politiske partier seg. Nederland har hittil vært blant Ukrainas viktigste støttespillere, men i høstens valg fikk den ytterliggående høyrepolitikeren Geert Wilders størst oppslutning.

Han ønsker å stanse våpenstøtten til Ukraina. Dette betyr at Viktor Orban og Ungarn med ett står mindre alene i sin støtte til Putin og Russland internt i EU.

Vesten sliter med å henge med

Krigen i Ukraina har blitt en utmattelseskrig der den som lager mest kuler, granater og artillerikanoner, og har flest soldater, har størst mulighet til å vinne.

Russland har endret seg og blitt en krigsøkonomi. Vesten sliter med å henge med, og uten omfattende vestlig støtte har Ukraina liten eller ingen sjanse til å stå imot i en regulær krig.

Derfor er Volodomyr Zelenskyjs verdensturne og Norgesbesøk så viktig. Han kommer til et land som også er nabo med Russland, men som gjennom vår tusenårige felles historie aldri har vært i krig med russerne.

Statsminister Jonas Gahr Støre har vært på besøk i Kyiv, men det er første gang Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj er på offisielt besøk i Norge. Foto: Heiko Junge / NTB

Likevel er Norges støtte til Ukraina sterk og tydelig, og definert som i kjernen av Norges sikkerhetspolitikk. Russland har endret på grensene og verdensordenen som ble etablert etter andre verdenskrig. Det gjør et lite land som vårt også sårbart.

Norges støtte til Ukraina er derfor betydelig. Ifølge Kiel-instituttet er vi det landet som gir mest av eget BNP, og fjerde mest i absolutte tall. Altså mer enn våre nordiske naboer og langt mer enn land som Frankrike og Polen.

Det gir Norge politisk innflytelse, og det var mer et spørsmål om når enn om Zelenskyj skulle komme hit. Han har jo allerede vært i våre naboland.

Putin har fortsatt ambisjoner

Det at besøket skjer på et så kritisk tidspunkt, gjør dette likevel til noe langt mer enn en høflighetsvisitt. Det brenner et blått lys for Ukraina hvis ikke Zelenskyj lykkes med besøkene sine.

Etter en mislykket ukrainsk offensiv i sommer, hviskes det nå om mulighetene for en russisk motoffensiv. Det vil gjøre det enda vanskeligere for ukrainerne å samle støtte, og stemmene som vil presse Ukraina til forhandlingsbordet vil bli sterkere.

I Ukraina er det også flere kritiske stemmer mot Zelenskyj nå enn før. Hans positive og optimistiske retorikk, stemmer ikke lenger helt med virkeligheten de opplever.

I Moskva kan Vladimir Putin sitte stile og smile, og unne seg et «hva-var-det-jeg-sa», mens Zelenskyj går en tøff vinter i møte.

Ingenting tyder heller på at Putin har gitt opp sine langsiktige ambisjoner om å kontrollere hele Ukraina.

Russlands president Vladimir Putin under et besøk i Kazakhstan i november. Foto: STANISLAV FILIPPOV / AFP

Skulle det gå virkelig ille for Ukraina og Zelenskyj må presidenten kanskje ta det samme valget en gang til: flykte fra Kyiv eller bli og kjempe.

Vi er ennå langt unna et slikt scenario, men det er likevel verdt å ha i bakhodet når Zelenskyj i dag tas imot av det offisielle Norge og honnørordene sitter løst.

