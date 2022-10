Er det ikke det alle egentlig drømmer om, da, litt? Å kunne se på en person vi er tiltrukket av, og så vite, nøyaktig, hva det er vi skal gjøre for at denne andre skal bli like tiltrukket av oss?

Og er det ikke også dette vi er litt redd for? Å møte en fremmed som er morsom og sjarmerende, å bli revet med, smigret, forelsket – og så oppdage at det kanskje ikke var et unikt møte i natten likevel, men at den andre er en dreven sjarmør som lever for å få folk til å føle seg spesielle?

Fascinasjonen for makten som ligger i å kunne forføre noen, det både spennende og skremmende i å bli forført – der ligger mye av grunnen til at historier om forførere alltid har vært populære. Det lar publikum observere erotiske eventyr på trygg avstand, uten at de selv risikerer noe. Denne høsten får trøndere og tilreisende mulighet til å studere en av historiens mest berømte forførere, på nært hold, når Trøndelag Teater setter opp «Don Juan».

Gjennom historien har kultur og kirke og sosiale normer ønsket å kontrollere folks seksualitet. Stabile ekteskap har vært idealet. Den som vil leve ut seksualiteten sin på mer flyktige og uforutsigbare måter, har ofte blitt fordømt. Derfor er det ofte en dobbelthet i forførerfortellingene. De vil gjerne pirre publikum med sine sexy plott, men også advare mot umoral.

Mye av den dominerende popkulturen de siste hundre årene har vært amerikansk, og vært laget for et publikum der en stor andel har vært kristne og verdikonservative. Dette er noe av grunnen til at de forføreriske skikkelsene i gamle Hollywood-filmer ofte enten må dø på slutten eller bli et nytt og bedre menneske.

Krimfilmene fra førti- og femtitallet var fulle av forføreriske femmes fatales med ettersittende satengkjoler og en evig sigarett i hånden. De hadde en voldsom effekt på de stakkars mennene som kom i veien for dem, men de fikk nesten uten unntak et sørgelig endelikt.

I romantiske filmer og romaner finnes det en egen undersjanger som heter the reformed rake, slyngelen som blir et bedre menneske. Her er hovedpersonen som regel en kynisk kvinnebedårer som publikum følger gjennom en rekke erotiske eventyr, før han faktisk forelsker seg og innser at livet i trygg tosomhet er det eneste rette.

KOMMER PÅ BEDRE TANKER: På tidlig 2000-tall var Matthew McConaughey en frontfigur for den typen romantisk komedie som går under navnet "the reformed rake", om en forfører som skifter sinn. Foto: Antonio Calanni / Ap

Det er påfallende at disse fortellingene slutter umiddelbart etter denne omvendelsen. Det er som om alle vet at forføreren blir veldig mye mindre interessant med en gang han har omfavnet den rådende etikk og moral. Det var det han holdt på med først, uskikkeligheten, lysten til å gå over grenser, evnen til å lokke andre ut i forbudte og sanselige gleder, som var det som fikk folk til å ville se hva han holdt på med i første omgang.

Selve urforføreren, Don Juan, har vakt blandede reaksjoner siden han først ble til. Det var på begynnelsen av 1600-tallet, da munken Tirso de Molina skrev det første verket om en forfører ved navn Don Juan. Boken var ment å være til skrekk og advarsel, men folk syntes den var mer pirrende enn avskrekkende, og den ble en stor suksess. Det var denne historien som lå til grunn da Molière skrev sin «Don Juan» i 1665.

Molières komedie, som forestillingen ved Trøndelag Teater er bygget på, var både populær og provoserende. Så provoserende, faktisk, at den ble tatt av plakaten etter bare femten forestillinger.

UMETTELIGHET: Don Juan flagrer fra kvinne tilkvinne, men forsvarer måten han lever på iherdig. Her fra forestillingen på Trøndelag Teater. Foto: Johannes L. F. Sunde / Trøndelag Teater

Molières Don Juan bruker kvinner, kynisk og uten samvittighet. Han gir løfter han på ingen måte har tenkt å holde. Slik sett er han en vaskeekte skurk, som straffes strengt i siste akt.

Men Don Juan forsvarer seg iherdig. Blant annet hevder han at forskjellen på ham og de som kritiserer ham, er at han selv står for det han gjør – mens andre samfunnsstøtter lever syndig i det skjulte, mens de preker en streng seksualmoral når de er ute blant folk. Med andre ord: Gjennom Don Juan beskyldte Molière kirkens og øvrighetens menn for å være hyklere. Så klart det ble bråk.

I dag er det ikke her det brenner når historien om Don Juan fortelles på ny. Nå er ordet «forfører» ofte erstattet av «fuckboi», et ord som freses frem i frustrasjon og forakt, for å beskrive hankjønn menn som bare er opptatt av én ting. Ordet beskriver en mangel, hos upålitelige gutter som fokuserer så mye på sex at de ikke har utviklet den tyngden og troverdigheten som forventes i noen som skal være kjærestemateriale.

Forførerens tradisjonelle metoder passer også dårlig inn i det moderne idealet om et parforhold basert på jevnbyrdighet, åpenhet og samtidig samtykke. For forførelsen er i utgangspunktet skjev. Det er den ene av partene som er den pågående.

Men kanskje kan Don Juan også bidra til å komplisere synet på menn og kvinner og sex, der han roper fra fortiden. Forførelse kan være et bedrag, en utnyttelse. Men det kan også være en slags dans, der de som er med, med stor glede spiller rollene som aktiv og passiv. Det skaper et lekende, sitrende rom, der dørene kan holdes åpne i flere retninger. Du slipper å ta stilling med en gang, men kan se an om du vil la deg rive med. Om du vil la deg forføre.

For spørsmål om tiltrekning og sex er sjelden helt enkle. Det vet Don Juan, og det var derfor han var omstridt den gang, og det er derfor han er omstridt nå.