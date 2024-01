Voldsalarm er ikke nok

For snart to tiår siden ble jeg skutt ved et partnerbrudd, men ble mirakuløst reddet. Jeg fikk livet i gave, men endte opp med en arm mindre og defekt hofte. Jeg fortviler over drapsnyhetene de siste dagene.

Partnerdrap er et universelt problem, uavhengig av geografi, religion, etnisitet, sosioøkonomisk status, men ikke uavhengig av kjønn. Det er flest menn som dreper partneren sin, spesielt ved samlivsbrudd.

Mediedebatten så langt har dreid seg om politiet skal pålegge kvinner voldsalarm eller om menn med besøksforbud skal ha fotlenke. Debatten skraper, etter min mening, så vidt i overflaten av problematikken med partnerdrap.

Politiets ansvar plasseres i slutten av handlingskjeden som fører frem til menns drap av kvinner. Men er politiet den viktigste etaten som kan stoppe drap?

Hva med de partnerdrapene som begås av menn som aldri har vært i kontakt med politiet eller er voldsregistrerte? Der drapet kommer som lyn fra klar himmel. Partnerdrap kan også begås av ikkevoldelige sårbare menn som livet rakner for når samlivsbruddet er et faktum.

Det kan være en lang prosess som leder frem til en så primitiv kommunikasjon som vold og drap er. Det kan handle om menn som ikke klarer å stå trygt i seg selv når kjærlighetssorg og brudd følelsesmessig tar overhånd.

Noen blir sykemeldte over tid, mister kanskje jobben, får dårlig økonomi og kontakt med trygdesystemet. I tillegg kan de miste bosted og begynne ruse seg.

De blir mentalt syke og deprimerte, og for enkelte blir selvdrap løsningen. Når selvdrap er besluttet, kan veien til å drepe ekspartneren først være kort. Livet skal ta slutt uansett. Vi vet at det er betydelig flere menn enn kvinner som tar sitt eget liv i Norge.

Jeg mener at det er mentalt oppbyggende tilbud til disse mennene debatten skal dreie seg om, og det er neppe politiets ansvar.

Spørsmålet er hva politikere, samfunn, etater, institusjoner, familie, venner og naboer kan gjøre for å forhindre at det verst tenkelige skjer. Hva kan menn selv gjøre for å håndtere livet når partneren går? Hvordan kan disse mennene klare å se at de kan bygge seg et nytt liv alene?

Debatten bør med andre ord gå dypere og bredere.

Det er ikke bare politiet og Justis- og beredskapsdepartementet med alarmer og fotlenker som kan stoppe partnerdrap. Det handler heller om å finne langsiktige tverrfaglige løsninger.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet vil innenfor sine områder kunne ha viktige bidrag inn i debatten.

Debatten bør handle om metoder for å lokalisere risikofamiliene ved å bruke opplysningsrett- og plikt på tvers av profesjonsbestemt taushetsplikt, personvernloven og helsepersonelloven. Det kan dreie seg om et inkluderende arbeidsliv, relasjonstrening i familier eller tverrfaglig kommunikasjon mellom ulike helseinstitusjoner.

Innsatsen må med andre ord rettes mot de menn som kan finne på å drepe. Les også Volden slutta ikke sjøl om «Sandra» forlot mannen: – Hjelper ikke at jeg sier ifra

Vi trenger mer vitenskapelig kunnskap og oversikt over hvem drapsmennene er, hvordan de tenker, deres status og handlemønstre i dagene før drapet. Denne kunnskapen må kringkastes for å gjøre kjent hvilke faresignaler det er viktig å være oppmerksom på, og hvordan det kan jobbes med å forhindre drap.

Det er viktigere enn å gjøre dette til et feministisk prosjekt om kvinners rett til ikke å ha voldsalarm.

Alternativ til vold (ATV), der menn i krise mottar psykologisk behandling, gjør en formidabel jobb. Men de rekker ikke ut til alle. Lignende tilbud med kunnskapssentre bør ha lavterskel og skyte opp som knopper i landet rundt.

Sentrene bør ta imot menn med følelse av endeløs tomhet, dyp sorg eller sinne og kanskje gi dem mulighet for å utveksle erfaringer.

Vi trenger flere telefontjenester med veiledere som våger å si: «Jeg hører du sier vil drepe henne. Hva tenker du skjer etter at du har gjort det? Hvordan vil du ha det inni deg da? Hvordan vil barna få det? Hvordan kan du se for deg at dere lever videre begge to på hver deres kant? Hva trenger du for å få til det?»

Vi lever i et land med relativ høy andel samlivsbrudd, og vi trenger altså ikke bare kortsiktige, men også langsiktige tiltak. Generell kunnskap om hva som skjer før, under og etter samlivsbrudd; emosjonelt, praktisk og økonomisk bør bli del av vår allmenndannelse.

Livet er verdt å leve selv om partneren velger å gå i en annen retning, enten det dreier seg om følelse av æresbrudd, fortvilelse eller hevn.

En slik livsmestring kan redde kvinners liv.

