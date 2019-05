Virkelighetsfjerne miljøforkjempere

Tidligere var jeg nestleder og hadde lederverv i Nordstrand MDG. Fort oppfattet jeg at den globale agendaen og EU var viktigere enn nærheten til folks virkelige liv.

Derfor gleder det meg å være i et nytt sentrumsparti, nemlig Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. De forteller om folks virkelighet i en tid der avstand mellom politikere og virkelighet er for stor og skaper frustrasjon. Mennesker som faller utenfor eller vanlige mennesker blir endelig hørt og det forplikter, enten vi i FNB har bakgrunn i sentrum, Ap eller Høyre.

Vi snakker om de usolidariske bomstasjonene som koster mye. Og verre skal det bli.

Bompenger rammer brutalt og urettferdig. Oslo er og skal være en inkluderende by med rom til oss alle, så dagens retning må vi jo bare få snudd så raskt som mulig.

Tror Lan Marie og Raymond at folk flest har 1,2 millioner i årslønn som dem eller at folk trykker penger i kjelleren?

Rammer eldre og uføre

Bompengene rammer eldre og uføre, som trenger hjelp til handling minst en gang i uka – gjerne på butikkene der det er billigst å handle. Dette er mennesker som ikke kommer seg ut, og som behøver meg og venner til innkjøp.

En minstepensjonist får en ny utgift på minst 270 kroner i måneden, og vil merke det gjennom færre kafébesøk på senteret.

En nær venn av meg er rammet av Crohns sykdom og er helt avhengig av bilen for å komme til sykehus og lege. Gjennom å være fratatt AAP på grunn av nye regler, er vedkommende nå skviset av høyere utgifter lokalt og få inntekter nasjonalt.

Hun og flere tusen i tilsvarende situasjon blir rammet mest brutalt. Poenget mitt er at situasjonen er med på å fremme fattigdom og ekskludering. Ingen reagerer. Strider ikke det mot begrepet «den grønne byen» som skal inkludere alle?

Økningene i bomringen, sammen med nylig renteøkning på boliglån, vil også ramme en nær venn av meg som er familiefar. Han forteller meg at han handler for sin eldre mor, drar til to ulike bydeler for å handle inn, kjøre barn på fotballtrening og tilbake. Slik det er nå, med høyt boliglån og med ny økning i bomringen, blir det totalt en økning på 3.600 kroner i nye utgifter for ham.

Kald skulder fra Ruter

Jeg jobbet selv som HMS-rådgiver i et rørleggerfirma inntil nylig og erfarte at bompengepåslag ville ramme stadig flere grunnet ny bompengering. Slikt gjør jo ikke akkurat vårt dyre samfunn noe rimeligere. Når dette kommer oppå de altfor mange parkeringsrestriksjoner som ved en akutt situasjon gir påslag i regninga gjennom en parkeringsbot, hvem er byen tilrettelagt for da?

Bilbruk blir brukt som en klimasak med en agenda basert på frykt.

Mange av oss er avhengige av bilen på grunn av arbeid og/eller distanse, som i min husholdning, eller der tidsklemma til familieforeldre gjør at hverdagen ikke går i hop - noe som gjelder mange familier i Oslo. Selv bor jeg på Manglerud og er avhengig av bil. Nylig sa innbyggere fra Abildsø fra om at tidsklemma ikke går i hop. De blir møtt med en kald skulder fra Ruter når de spør om ekspressbuss. Er det riktig at bompengestraff blir eneste alternativ når det ikke finnes gode nok alternativer?

Jeg er rimelig «grønn» i mine tilnærminger, gjennom å tro på gode, lokale krefter. Vi har lokale fortrinn for godt samhold, muligheter og inkludering i en verden der folk stadig flytter på seg. Det er vi mennesker som sammen skaper det limet som offentlige institusjoner ikke klarer å fylle. Det er avgjørende for et godt eller dårlig samfunn, også på et medmenneskelig nivå.

Senterpartiet feilet også

Veien ble derfor kort til å takke ja til en invitasjon til Oslo Sp med høy plassering på både kommune og stortingsvalglisten.

Dessverre velger også Oslo Sp, stikk i strid med Drammen Sp, å legge seg på en linje med restriksjoner i bilbruk. Mange innbyggere i bydelene rundt sentrum blir dermed ikke hørt. Bilbruk blir brukt som en klimasak, med en agenda basert på frykt.

Min tilnærming er helt motsatt. Jeg velger å se utviklingen i et positivt lys, og ser for meg en framtid med flest mulig utslippsfrie biler. Denne utviklingen går raskt, med applikasjoner der en kan dele biler og en gjennomgangstransport som går utenfor byen.

Byens sentrum skal ha plass til alle fordi det er menneskene som er premissleverandøren til den levende byen. Mennesker som har tid til å stoppe opp for å prate, ildsjeler innenfor idrett og annen frivillighet, motorsyklister, kunstnere, musikere, plantefolk, mennesker som undrer og fyller uterom – alle sammen!.

Restriksjoner som hindrer bruk gjennom hindret fremkommelighet eller slunken lommebok er ingen inkluderende «grønn» by.

Neste spiker i kista vi må hindre, er Vancouver: «Den grønne byen» som bare kinesiske Hongkong investorer har råd til å bo i.

Men det får bli en annen diskusjon.