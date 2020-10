Vintertidens velsignelser

Ord kan nesten ikke beskrive den siste uka. Men jeg skal prøve. Det var som at noen skrudde på en lysbryter.

Forrige søndag, eller egentlig nærmere bestemt fra mandag, så var det som en ny verden i familiehjemmet. Den strevsomme hverdagen i småbarnsfamilien var med ett litt mindre strevsom.

Ungene la seg til vettuge tider på søndag kveld. Far fikk faktisk over to timer foran tv-en om kvelden. Er dette som i himmelen, tenkte han.

Det er ikke uten grunn at vintertiden heter normaltid.

Barna stod opp mandag og var friske og usedvanlig blide. Skolebarnet var til og med så opplagt at hun begynte å hjelpe til med å gjøre klar de minste barna.

Hva var det som plutselig hadde skjedd? Hadde hun fått i seg noe hun ikke burde ha?

Ja, faktisk. Et normalt døgn som passer bedre med menneskenes biologiske rytme. Det er ikke uten grunn at vintertiden heter normaltid. Det er denne tiden som er vår normale rytme.

Det skulle ikke mer til enn å skru klokka for å gå fra trøtte og slitne unger som måtte dras ut på morgenen til skole og barnehage, til at de omtrent løper ut smilende før klokka åtte.

Hvis det er så lite som skal til for å få en bedre og lykkeligere hverdag for oss som er småbarnsforeldre, så burde det være en no-brainer å gjennomføre normaltid hele året.

Til og med dyrene blir forvirra av sommertid.

At vi snur klokka påvirker hele samfunnet, og det er sikkert mange grupper som fortsatt vil ha sommertid.

Jeg vil tro det er en del pensjonister som gjerne vil ha en kveldstime lenger i sola om sommeren. Men vi kan ikke la babyboomer-generasjonen få viljen sin enda en gang, og fortsatt la deres la dolce vita påvirke samfunnet negativt.

De som vil beholde sommertid har jo ingen gode argumenter. Det har kommet noe om at sommertid er bra fordi man sparer strøm. Men med nyere glødepærer er denne effekten minimal. Vi bruker også mer aircondition med sommertid.

Aftenposten har også tatt til orde for å ha permanent sommertid. Ikke hør på dem! De vet ikke hva de snakker om.

Jeg har sett litt på hva forskningen sier om dette. Og den er tydelig. Det er mye større negative konsekvenser for helsen og samfunnet når man bytter til sommertid.

Det er økning i hjerteinfarkt, søvnproblemer og flere bilulykker på grunn av sommertiden. De med bipolare lidelser har også økt sannsynlighet for å gå inn i en hypomani. Dette er ikke noe man bør spøke bort.

Til og med dyrene blir forvirra av sommertid.

Den strevsomme hverdagen i småbarnsfamilien var med ett litt mindre strevsom.

Næringsminister Iselin Nybø beklaget at vi nok en gang måtte stille klokka. Men jeg vil ikke ha beklagelser og unnskyldninger. Jeg vil ha handling!

Det virker ikke som om vi kommer til å reise til EU fremover uansett, og hvis EU ender med å velge noe annet er det deres problem. Vi burde tenke over hva som er best for landet vårt. Vi kan slutte å stille klokka én time fram og tilbake, helt uavhengig av hva EU finner på.

Jeg velger heller å stille klokka de gangene jeg oppholder meg i EU-land enn noensinne å ha sommertid igjen der jeg bor.

Kom med forslag til Stortinget, Iselin Nybø. Norge skal ha permanent normaltid fra 2021, og vi skrur ikke den forbaska klokka til den såkalte sommertiden fra neste år.

Du kan gjøre det som prestekona Helen Lovejoy i The Simpsons ber om: «Won’t somebody please think of the children!».

Og ikke minst: Vær så snill, for en gangs skyld, hør på en stressa småbarnsfar, Nybø!