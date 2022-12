Vinteridrettens klimaparadoks

Hele Ski-Norge snakker stadig om rekruttering til langrennssporten og en mulig endring av idretten for å gjøre den mer interessant. Men ingen snakker om det største problemet: Klimaendringene. Det som gjør at snøen forsvinner og grunnlaget for hele idretten likeså.

Alle flyr på kryss og tvers av kloden.

Som toppidrettsutøver har du fort 250 reisedøgn i året. Kalenderen viser dessuten at utøverne, med hele korpset sitt, reiser unødvendig mye fram og tilbake:

Reisekalenderen for langrennseliten ser slik ut: Finland, Norge, Sveits, juleferie, Sveits, Tyskland, Italia, Italia, Frankrike, Italia, Slovenia, Norge, Sverige, Estland og tilbake til Finland.

Og for alpint-eliten ser den slik ut. Her reiser ikke mennene og kvinnene til samme sted samtidig en gang: For menn: Østerrike, Sveits, Østerrike, Canada, USA, Frankrike, Italia, Tyskland, Sveits, Østerrike, Tyskland, Frankrike, USA, Slovenia og Andorra. For kvinner: Østerrike, Sveits, Østerrike, Finland, USA, Canada, Italia, Sveits, Østerrike, Kroatia, Slovenia, Østerrike, Italia, Tsjekkia, Frankrike, Sveits, Norge, Sverige og Andorra.

Skiidrett er big business og mye CO₂-utslipp.

Med hele apparatet rundt idrettsprofilene, og med supportere og media i tillegg, blir det mange som reiser verden rundt. Skiidrett er big business og mye CO₂-utslipp. Og det er ikke bare reisingen som bidrar til økt klimaavtrykk. Idretten med utøverne i spissen, bidrar også kraftig til forbruk.

Skiheltene våre reklamerer for alt fra olje, biler, lastebiler, banker og snøskutere, til ullklær, vann og treningsklokker. Sponsormerkene lyser opp på ski, staver, hansker, drikkeflasker og klær. Det finnes knapt en kvadratcentimeter som ikke er dekket av reklame. Og idet vinnerne passerer målstreken vises utstyret fram for fotografene, så vi alle kan se hva de beste bruker.

Sponsorene spytter ikke penger inn i idretten for å være greie. De vil ha noe igjen for det. Og tro meg, sponsing av skistjerner gir penger i kassa.

Uten snø har de ingenting.

Jo større utslipp, desto mindre snø i framtiden. Snøen som for øvrig blir mer og mer kunstig. I Norge starter vi allerede på sommeren å produsere snø for den kommende vintersesongen. Grunnen er enkel; klimaet endrer seg.

Bodø har 48 vinterdager mindre de siste 30 årene, sett opp mot de 30 årene før det igjen. På Sør- og Vestlandet er vinteren bare et vagt minne. Mellom 1961-1990 hadde Kristiansand 83 vinterdager, ifølge Meteorologisk institutt. Mellom 1991-2020 hadde sørlandsbyen ingen. Vinterdager regnes som dager hvor temperaturen har vært under 0 grader.

Men i stedet for å stille idrettsstjernene spørsmål om klimafotavtrykket deres, lar vi oss fascinere av dem. Johannes Høsflot Klæbo for eksempel, er et forbilde med sunne verdier som tør å ta kampen, men bare så lenge det ikke går på bekostning av personlige sponsorer.

Vinteridretten trenger klima-ambassadører.

Tidligere i høst kunne vi lese at landslagstrener i langrenn, Eirik Myhr Nossum, er såpass bekymret for snømangelen i Norge at de reiste til Finland for å trene. Der er det ennå snø å finne tidlig i sesongen. Denne gangen uten Klæbo. Han reiste alene til høyden i Livigno.

Selv om idrettsstjernene våre, med all sin reising slipper ut store mengder CO₂, hører vi aldri refleksjoner rundt dette.

Og det er rart. For vi som ser på vintersport, ser at det er store endringer. Det er kunstsnø-løyper, hvor skogen og omgivelsen ellers er helt uten snø. Mange steder må også arrangementene flyttes på grunn av snømangel. Før sesongåpningen på Sjusjøen i november, ble det kjørt 100 lastebillass med kunstsnø for å få fylt løypene.

For meg er dette er stort paradoks. Vi skal heie på heltene våre. Men samtidig må vi ettergå toppidretten på det feltet der det syndes mest.

Legg opp verdenscupen med minst mulig reising.

I Norge har vi Morten Thorsby. Fotballspilleren, som med sin ideelle organisasjon We play green, forsøker å gjøre noe med både eget, og andres klimaavtrykk.

Siden fotballen er en langt større idrett enn langrenn, er utslipp et mye større problem her. Derfor får én av verdens beste fotballspillere, Kylian Mbappé, fortjent kritikk når han fnyser og ler bort kritiske spørsmål rundt bruk av privatfly. Thorsby derimot får internasjonal skryt for sitt engasjement.

Fotballen er ikke avhengig av vinteren, snarere tvert imot. Men jorda er avhengig av de ulike årstidene. Og spesielt er vinteridrettens helter avhengig av den. Det er levebrødet deres.

Vinteridretten trenger rett og slett klima-ambassadører som Morten Thorsby.

Vinterutøverne må jobbe for sitt eget eksistensgrunnlag.

Framfor å bekymre seg for rekruttering, bør utøverne heller bekymre seg for om det i det hele tatt er mulig å gå på ski i framtiden. Og her har både FIS, utøverne, apparatet rundt og sponsorene et spesielt ansvar.

Se på hele kalenderen, legg opp verdenscupen slik at det blir minst mulig reising. I 2018 sto transport for 25 prosent av EUs totale klimautslipp. Innen 2050 skal utslippene reduseres med 90 prosent. Det lar seg ikke gjøre dersom alle flyr på kryss og tvers av kloden flere ganger hvert år.

Uten snø har de ingenting.

Vi trenger skistjerner som forsøker å ha et så lite klimaavtrykk som mulig, skistjerner som framstår som solide forbilder. Vi trenger ikke stjerner som flyr privatfly og fronter salg av varer, som er ned-sauset av sponsorer som bare er opptatt av forbruk og penger.

Nå må vinterutøverne jobbe knallhardt for sitt eget eksistensgrunnlag, for de unge som skal føre vintersporten videre. Og paradoksalt nok kan løsningen være å bli mindre populære.