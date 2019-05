Vinn eller forsvinn

På oppdrag fra Innovasjon Norge har Menon Economics undersøkt om det er sammenheng mellom bedriftsledere som har et konkret mål om økonomisk vekst og de bedriftene som faktisk vokser. Det er det.

Dersom Norge skal skape sterke bedrifter som kan konkurrere i nye markeder må flere ha et konkret mål om økonomisk vekst. Vi trenger selskaper som ikke bare kan, men som vil vokse.

Da regjeringens gründerplan kom i 2015, etterlyste den en gründerkultur i Norge. Nå etableres det hvert år mer enn 62.000 bedrifter, så i stor grad kan vi vel si at planen har lyktes. Bedriftene kommer fra industrien, fra utdannings- og forskningsmiljøene eller de ser selv et behov de har en løsning på.

Vi har behov for dette mangfoldet, men det er for få bedrifter som vokser. Ifølge Statistisk sentralbyrå har hele ni av ti norske selskaper færre enn ti ansatte.

Viktig å vokse

Kunder, kapital, kompetanse og kultur er kritisk for at et selskap skal kunne vokse. Etablerte bedrifter som har hatt en periode med lav vekst kan også satse, vokse og lykkes. I begge tilfellene trenger vi flere investorer og offentlige aktører som inngår samarbeid, tar risiko og deler kunnskap, i tillegg til gode rammebetingelser. Men vi må også gi bedriftslederne gode insentiver for å ville vokse.

Det er for få bedrifter som vokser.

Hva skal motivere gründeren som er lei av å jobbe 60-timersuker til å videreutvikle selskapet sitt fremfor å si ja til et godt tilbud om oppkjøp? Eller bedriftslederen til å jobbe for å ansette 100 til hvis 50 allerede er nok for bunnlinjen?

I forbindelse med den nye rapporten har Innovasjon Norges kontorer i hele landet intervjuet lokale vekstbedrifter om hva som motiverer dem til å vokse. Mange sier at de vil bidra til lokalsamfunnet, at de vil utgjøre en forskjell eller skape sin egen arbeidsplass. Få sier at de vil skape arbeidsplasser for mange. At de vil bli rike, eller rikere. For å bygge en sterk kultur for vekst i Norge må vi øve oss på å si at vi vil vokse for vekstens skyld.

Alternativet til å være stor er å være borte.

Må tåle en trøkk

Norsk økonomi går godt. Så godt at de færreste av oss kjenner på hastverk og fallende oljeinntekter. Ennå. Vi har dermed et unikt utgangspunkt for å gjøre de investeringene i fremtidens verdiskaping og arbeidsplasser som vi vet vil være nødvendige fremover. Avkastningen, kunnskapen og teknologien fra dagens sterke næringer vil være avgjørende for å bygge nye, sterke bedrifter.

Det krever nemlig en viss størrelse å hevde seg i et globalt marked. På noen områder tar vinneren alt. Alternativet til å være stor er å være borte. På andre områder er mellomstore norske bedrifter bitte små i global sammenheng. Og selv om ambisjonen ikke nødvendigvis skal være å bygge Europas neste enhjørningsbedrift (selskaper som er priset til mer enn én milliard amerikanske dollar), er det tankevekkende at Norge har så få raskt voksende virksomheter.

Mellomstore norske bedrifter er bitte små i global sammenheng.

Grunnlag for velferd

Professor Torger Reve ved BI har analysert hvordan arbeidsplasser skapes i nye vekstbedrifter. Forskningen viser at virksomheter som har faktisk vekstpotensial utgjør under ti prosent av nyetableringene. Men de står for om lag halvparten av de nye arbeidsplassene.

Ikke alle vil lykkes. Men det er viktig at noen lykkes. Det er ikke bare lov for bedriftene å tjene godt, det må være et mål at de gjør det. For det er verdiene bedriftene skaper som utgjør selve dansegulvet for velferdsstaten.

Vi trenger selskaper som ikke bare kan, men som vil vokse.

Vi i Innovasjon Norge må også endre oss og jobbe på nye måter. I min nye jobb er det å bidra til vekst i flere norske bedrifter blant mine viktigste oppgaver. Jeg gleder meg til å komme i gang.