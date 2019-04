Viking Sky – hva gjør vi nå?

Først en stor takk til dere som hjalp til. Spesielt deg som gjorde en kjempejobb, men kanskje ikke ble helt sett. Vit at vi andre i Norge er veldig takknemlige for at du – nettopp du – slapp alt du hadde i hendene og bidro.

Litt tilbake i tid

Nedenfor flytrappen stod en svart bil og ventet. Jeg så bortover rullebanen – bortenfor lå det et fullstendig knust fly. Airbus A330 – et stort fly. Jeg tenkte: Orker jeg enda en til av det her? Alle 104 omkommet – nei, en liten mirakelgutt på ni år overlevde. Noen minutter senere stod jeg i flyselskapets kriserom, øverst ved tavla.

Stedet var Tripoli, Libya – mens oberst Gaddafi var sjefen. «Can you lead us through this?» spurte sjefens sønn. Han var betydelig mer armert enn meg. Jeg ledet så det internasjonale arbeidet, fordi jeg hadde mest erfaring.

Jeg jobber som internasjonal kriseleder for bedriftsulykker og har gjort det i mange år. I den skarpe enden. Målet er å få gjennomført en respons som følger beste praksis, samt nasjonale og internasjonale standarder.

Viking Sky

Begge Hurtigrutene lå til kai og bølgehøyden var 8–15 meter med mye vind. Ifølge Sjøfartsdirektoratets pressekonferanse sørget bølgene og vinden for så mye krengning at motorene ikke fikk nok smøreolje. Motorene stoppet automatisk. Ingen motor – mye bølger – mye krengning – ingen livbåter – kun helikopter med vinsj – da tar ting veldig lang tid, selv for luftens helter.

Norge er faktisk ikke verdensmestre i sivil beredskap.

Viking Sky er en relativt liten cruisebåt. De største som kommer til Bergen i sommer, er tre ganger så store.

Helikopterpilotene er tydelige på at dette var det maksimale de kunne klare. 479 ble evakuert med helikoptervinsj etter 18 timers drama, hvorav 27 fysisk skadet, minst én alvorlig. 479 på 18 timer er – selv med alt vi hadde tilgjengelig – skremmende få i timen. 330-skvadronen var ærlige, de orket ikke tenke på hvor galt dette kunne gått.

Institutt for marin teknikk ved NTNU hevder at Viking Sky ikke skulle ha gått fra kai. Deres kompetanse er sannsynligvis best i verden på dette. NTNU-professor Svein Kristiansen kaller hendelsen en skandale.

Boligplattformen Alexander Kielland gikk rundt i åtte-ti meter høye bølger i Nordsjøen, 100 meter fra oljeplattformen Edda. 123 mennesker omkom. Det er 39 år siden – omtrent på dagen. Kielland-ulykken gjorde at vi som nasjon lagde helt nye regler for sikkerhet og beredskap for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.

Få restriksjoner til sjøs

Nå er tiden inne for en ny runde med beredskapsplaner, denne gangen for cruisebåter og annet som flyter.

Skal en sjøkaptein fortsatt kunne bestemme alt selv? Mer ekstremvær gjør at det blir tøffere til sjøs. Det er ikke greit at en cruisekaptein dundrer nordover uten betydelig egenerfaring fra dette området.

Det er lenge siden vi stoppet dette i luften og på land. Vi stenger fjelloverganger, stopper biler og tog, setter fly på bakken og evakuerer folk og fe når det trengs.

Vi kan ikke akseptere at vi kan få hundrevis av omkomne i fjæresteinene fordi vi som samfunn ikke setter et stopper for båttrafikk i dårlig vær.

Mangelen på strategi og planverk ble plutselig veldig synlig.

Målet for nasjonen er å hindre store ulykker, ikke å vise verden at vi er flinke til å håndtere dem.

Vår nasjonale selvtillit må ikke bli så stor at vi tror vi hadde håndtert en cruisebåt i fjæresteinene like elegant. Norge er faktisk ikke verdensmestre i sivil beredskap.

Sett ovenfra

Noen observasjoner: Norge har ikke en nasjonal sivil beredskapsplan som rulleres årlig og debatteres helhetlig. Norge har ikke et kart som viser tydelige begrensningene for vår sivile beredskap, hva kapasiteter og operasjonsområder angår.

Norge mangler betydelig lovverk innen sivil beredskap. Norge har ikke et eget beredskapsdepartement. Norge har ikke en egen beredskapskomite på Stortinget. Norge har ikke et nasjonalt kraftsenter for sivil beredskap som støtter fylkene.

Norge har ressurser til å kjøpe det man vil, men er ikke gode på innkjøp og oppstart av nasjonalt beredskapsmateriell.

Norge har tilnærmet fri ferdsel på land og til sjøs, og det skaper mange farlige situasjoner. Midlertidige ferdselsforbud i farlige områder blir ikke benyttet i særlig grad.

Et lederansvar

Erna, hvor er vår nasjonale sivile beredskapsplan? Granavolden-plattformen sier noe om politiet, deretter ikke så mye. Partiprogrammene er i beste fall tynne, med mye rundtomsnakk på dette temaet.

Norge mangler betydelig lovverk innen sivil beredskap.

Du sa forrige onsdag i spørretimen at ulykkesberedskapen vi har i nord ikke er god nok. Men ikke dra «nord» helt opp til Arktis, det holder massevis med fastlandet og Svalbard i første omgang. Det er sant, men hvor skal du begynne? Hvor er planen din? Hvor er rundebordskonferansen for å få innspill? Hvor er utredningene?

Mangelen på strategi og planverk ble plutselig veldig synlig.

Og Jonas – ikke ta politisk gevinst på ulykker. Snakk med Erna og få til en tverrpolitisk enighet om en prosess fremover som leverer det vi trenger: At hele Stortinget samler seg bak landets sivile beredskapsplaner.

Og til deg, skipsreder Torstein Hagen: Du og dere hadde flaks! Du har fått masse hjelp fra mange i Norge. Men jeg er usikker på om du har gode nok sjekklister på pulten din. Der burde det nemlig stå at du skal kompensere frivillige organisasjoner som har hjulpet deg.

Det gjelder i luftfarten – og skip frakter jo mange flere på en gang enn fly gjør. Dessuten er det vanlig høflighet. Beløpet bør være minst 25 millioner kroner til et felles fond for de frivillige organisasjonene som deltar i kystberedskapen i Norge. Tenk på det – men ikke for lenge.

For resten av oss er det tid for vårrengjøring. Tema er vår nasjonale sivile beredskap – med minst mulig rundtomsnakk.