Vi trenger krigens regler, selv om de brytes

Krig er redselsfullt. Vitnebeskrivelsene og rapportene fra angrep i Ukraina, Jemen, Etiopia, Syria og en rekke andre steder levner ingen tvil om massive humanitære lidelser.

Ett år etter at krigen i Ukraina eskalerte, er mange millioner på flukt både ut av Ukraina og internt i landet. Krig ødelegger helt vanlige menneskers mulighet til å leve sine liv.

Nyhetene nå preges av kraftige angrep, og av internasjonale diskusjoner om forsendelser av tunge stridsvogner, missiler og missilskjold. Det strømmer på med bilder av ødelagte hjem og mørklagte byer som kun lyses opp av skuddsalver.

Mens konfliktene raser, sitter vi lamslått tilbake over alt mennesker må gå gjennom.

I vår del av verden virker krig håpløst umoderne. Likevel: Mennesker tyr stadig til våpen, krig vil fortsatt skje. Men også i krig finnes det regler. Vi kaller dette regelverket internasjonal humanitærrett, eller krigens folkerett. Det er bygget både på sedvane og på faktiske avtaler mellom land.

Vår terskel for hva som er akseptabelt i krig har hevet seg mange hakk.

Hva er poenget med det, når sivile likevel utsettes for ufattelige lidelser? Krigen mellom Russland og Ukraina har i særlig grad aktualisert spørsmålet om krigens regler egentlig har noen verdi. Det kan jo synes som om de ikke blir respektert og at de nærmest er en teoretisk øvelse.

Et mer granskende blikk avdekker at krigens regler fungerer, og at de redder liv.

Allerede i 1864 kom den første av Genèvekonvensjonene. Formålet var å redusere unødvendig lidelse i krig, og sikre et minimum av humanitet i umenneskelige situasjoner.

Siden er det kommet flere Genèvekonvensjoner. Etter andre verdenskrig fikk vi konvensjonene som beskytter sivile i krigstid og som sikrer at reglene gjelder både i interne og i internasjonale, væpnede konflikter. Folkeretten har regler som i utgangspunktet forbyr krig og regler som regulerer hvordan krigen (ikke) kan føres når det førstnevnte regelverket kommer til kort.

Det kan sammenliknes med å forby ran, men samtidig ha regler for hvordan ran skal gjennomføres. Men vi trenger disse regler siden krig skjer.

Det er altså langt fra alt som er lov i krig. Og det er det bred enighet om. Tenk bare: Det er ingen som taler for at det skal være lov å angripe sivile, at soldater skal få voldta eller at fanger skal kunne behandles inhumant. Det er heller ingen som tar til orde for at det må være riktig å angripe en atomreaktor for å påføre massiv og langvarig ødeleggelse.

I møte med brutaliteten er det en seier at det hersker enighet om hva som er en forbrytelse.

Vi har dermed et paradoks: På den ene siden er det allmenn enighet om at å bryte krigens folkerett medfører forferdelige krigsforbrytelser. Samtidig ser det ut til å være en økende oppfatning av at selve regelsettet som er utarbeidet for krig er urealistisk.

I møte med brutaliteten er det en seier at det hersker enighet om hva som er en forbrytelse. Vi blir kollektivt opprørte når boligblokker bombes, vi aksepterer ikke at sivile fordrives, at de blir skadet eller drept.

Den enigheten har ikke alltid vært der. Humanitærretten har utviklet seg enormt i løpet av det siste århundret, og vår terskel for hva som er akseptabelt i krig har hevet seg mange hakk. Heldigvis.

Et regelverk som ingen kjenner til, blir verdiløst.

Når Etiopias regjering og myndighetene i Tigray-provinsen midt i en blodig konflikt blir enige om å gi uhindret tilgang til humanitære hjelpere, er det fordi folkeretten fungerer. Det samme når Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i 2021 fikk besøke 889 fengsler med totalt 731.000 fanger i krigsområder.

Humanitærretten fungerer hver gang krigsrammede mennesker får tilgang til upartisk hjelp, hver gang en krigsfange får mulighet til å skrive til familien, hver gang en skadet soldat får helsehjelp, hver gang mennesker får fri passasje til å flykte og hver gang en soldat venter med å skyte for å sikre at sivile ikke er i nærheten av målet.

Både blant skoleelever og i befolkningen generelt opplever vi nå på samme tid skepsis til verdien av krigens regler og økt interesse for de samme reglene. Opplæring er spesielt viktig, for eksempel må ukrainske soldater som skal få trening av norske styrker få solid innføring i folkeretten. Det samme må norske soldater.

Krigens regler fungerer, og de redder liv.

I en Røde Kors-undersøkelse blant norske soldater i 2013 svarte 95 prosent at de hadde fått opplæring i krigens regler. I 2018 sank antallet til 68 prosent. Forhåpentlig stiger tallet når Røde Kors gjennomfører en ny undersøkelse i år.

Et regelverk som ingen kjenner til, blir verdiløst. Det må ikke skje med regler som er laget for å hindre målrettede angrep på sivile, sykehus og hjelpearbeidere, eller drap og mishandling av krigsfanger.

Krigens regler brytes til stadighet, det vet vi fra både Syria, Jemen og Sør-Sudan, høyst sannsynlig skjer det også i Ukraina.

Det betyr ikke at reglene er irrelevante. Bruddene understreker tvert imot hvor viktig det er at reglene må holdes levende.