Vi som elsker Syden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I sommer blir det « HÆLLÆ» istedenfor «HOLA» på meg. Det blir ingen tur til Gran Canaria. Koronan kom som et overraskende monster, og satte hele verden på hodet.

Til og med ferieplanene våre gikk i vasken.

Vi kan ikke reise til Syden, sier Erna!

Vi må feriere hjemme i Norge, med fjellsko og anorakk. Ingen bading i varme bølger, ingen flørting med Pedro til lyden av palmesus. Heller ingen paraplydrinker i solnedgangen eller pruting på markedene.

Heldigvis hadde ikke jeg bestilt noen sydentur, siden jeg som mange andre bestiller i siste liten. Men likevel er det faktisk krise!

Vi har alle behov for en som kysser oss med en svak smak av Pina Colada.

Hvorfor det? Tenker du, som kanskje har hytte på fjellet eller ved sjøen, med både hus og hage i tillegg.

Det er faktisk en liten krise for mange å ikke dra til Syden i sommer. For det å dra til Syden, det er for alle.

Du trenger ikke ha så god råd.

Endelig kan man kjenne litt på luksusen som å spise ute, bo på hotell, handle på taxfree og bade i basseng. Ja, rett og slett bli vartet opp og føle seg som en prins eller prinsesse for en uke. Et avbrekk fra hverdagen.

Alle fortjener å kjenne på denne følelsen. Du kan ikke gjøre det samme her hjemme, du blir jo ruinert bare av å bo på hotell i Oslo en helg.

Allerede på Gardermoen ser fru Larsen 20 år yngre ut.

Herlighet, bare tenk! For samme pris som en pakke smør her i Norge kan du få to badedyr på Gran Canaria! Du har råd til å spise middag ute en hel uke, for det du handler matvarer for en helg hjemme.

For mange pensjonister er det å dra til Syden rene helseturen.

Allerede på Gardermoen ser fru Larsen 20 år yngre ut, med nytt frisert hår og ny bluse. Og møter du henne noen dager senere i Syden, kvitrer hun glad og ser nesten nyforelsket ut, der hun sitter med sin mann ved bassenget.

De er ikke nødvendigvis forelsket i hverandre, men han har fått ølen sin og hun har blitt flørtet med av en ekte spanjol.

Begge blomstrer under spaniens sol.

Alt fra ryggvondter til psoriasis har blitt bedre. Syden helbreder dem.

Mange småbarnsfamilier er også helt avhengige av Syden. Bamseklubben. Underholdning på kvelden, solseng og basseng på dagen. Barna trykker lykkelig i seg pommes frites med ketchup, ingen maser om at du må spise sunt.

Endelig kan man føle at partneren er litt sjalu.

På ettermiddagene sitter de på sine små verandaer, overfylt av innkjøpte badedyr, klare for bruk neste morgen. Solbrente i ansiktet.

Dét er ferie!

Krangle gjør de i Syden også, men det er nesten litt bedre der. Litt forandring på hva vi krangler om. Hele tilværelsen er krydret. Endelig kan man føle at partneren er litt sjalu. Det er en spenning i luften.

Blir det mer kjærlighet denne sommeren, eller skiller vi oss til høsten?

For ungdommen er Syden et «must».

Der har du sjansen til å feste hele døgnet, uten at noen passer på deg.

Du slipper å ha vorspiel hjemme, og så gå ut ved midnatt for å ha råd til å gå ut i det hele tatt. Nei, i Syden kan du drikke alkohol fra halve meloner med sugerør, og se «mannen med ljåen» før klokka 15 på dagen, eller er det «å rope på elgen?» det heter. Nå er jeg avholds, men jeg vet at dette visstnok er veldig kuult!

Det å dra til Syden, det er for alle.

Det er en egen lykkefølelse å feriere i Syden, mener Hilde Skovdahl.

Alle er pene, deilige og brune.

Man vil kline med alle, og du får lov til å kline med alle.

Det er som å være i paradis. Du får lov til å danse og skrike hele natten, og så kaste deg i bassenget. Få kjeft av resepsjonsvakten når du kommer hjem til hotellet om morgenen.

Alt er lov og alt er tilgitt.

Extensions og spraytan er inn. Det er helt naturlig å våkne opp neste morgen med brun pute og hårtuster som har ramlet av etter nattens kalas. «What happens in Granca stays in Granca»!

For de single er Syden en drøm!

Hvis du virkelig vil ha en sommerkjæreste, ja da får du det garantert i Syden. Du hører komplimenter «I have never seen such a beautiful woman with such a big heart»! Jaaaaaa! Du vet at han egentlig mener puppene dine. Ja, du vet at han sier det til alle. Men du driiiiter i det, fordi du er i Syden.

Ingen bading i varme bølger, ingen flørting med Pedro til lyden av palmesus.

Vi har alle behov for å føle oss elsket, danse tett og ha en som kysser deg med en svak smak av Pina Colada.

Pang!

Våre drømmer er tatt fra oss.

Men vi skal ikke gamble med helsa vår, og det er jeg så glad for at de fleste ikke vil. Og kanskje vi faktisk kan gjøre dette til den beste sommeren vi har hatt?

I sommer skal jeg forvandle hagen min her i Fredrikstad til La playa Skovdahl. Jeg skal fylle utebadekaret med vann, kjøpe et ekstra stort basseng og badedyr fra leketøysbutikken.

Jeg skal be inn mine venner som ikke har hage.

Vi kan lage bar og dekorere den med plastblomster. Servere morsomme paraplydrinker til både voksne og barna. Spille Maccarena og «The ketchup song» høyt og lære barn og voksne dansen.

Kjenne på livsgleden.

Sammen kan vi danse og le langt ut i de deilige skandinaviske sommernetter. Hva med å skaffe oss hengekøyer og sove ute? Se natt bli til dag. Ta morgenbad i det friske deilige sommerhavet. Ligge på svaberg og høre måkene skrike. Bli kjent med naboen. Tørre å invitere inn nye mennesker.

Det er faktisk en liten krise for mange å ikke dra til Syden i sommer.

Ta ekstra godt vare på de du vet bor alene, eller er ensomme. La denne sommeren bli den sommeren da vi ga hverandre ekstra mye kjærlighet og omsorg. Sommeren der vi tok tilbake livet vårt.

Men ikke late som vi ikke savner Syden.