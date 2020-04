Vi kan ikke vente en hel generasjon på likestilling

Et utvalg regjeringen har nedsatt for å vurdere regelverket for universiteter og høgskoler, har foreslått å fjerne muligheten til å gi kjønnspoeng for opptak til enkelte studier. Det forslaget er vi uenig i.

Vi skulle gjerne sett at det ikke var behov for kjønnspoeng, men ubalansen mellom kjønnene er i dag så stor på flere studier, at tiltaket er nødvendig for å motvirke negative konsekvenser for samfunnet.

Å gi kjønnspoeng er positiv særbehandling av kjønn som er sterkt underrepresentert i en utdanning, når vi står i fare for å få yrkesgrupper dominert av kun ett kjønn. I dag har man ved opptak til studier som f.eks. sykepleie og barnevern, mulighet til å gi menn som er kvalifiserte, en liten fordel ved ekstra kjønnspoeng. Denne ordningen kan bidra til å utjevne kjønnsbalansen noe, ved studier der kvinner er i stort flertall.

Kjønnsdelt utdanning og arbeidsliv har negative ringvirkninger for samfunnet.

Det er en gevinst i seg selv å ha et bredt mangfold innenfor studier, det inkluderer også kjønnsmangfold. Høyere utdanning handler mye om å utfordre etablerte sannheter og samfunnets normer. Å få både kvinner og menn til å velge mer utradisjonelt, vil være et gode for læringsutbyttet, læringsmiljøet og ikke minst for hele samfunnet.

I den pågående debatten om kjønnspoeng blir det hevdet at skjevheten i arbeidslivet ikke er god nok grunn for å diskriminere mellom kjønnene ved opptak. Det er vi ikke enig i. Det er flere eksempler på studier der det er en direkte sammenheng mellom kjønnsfordelingen i utdanningen og hvordan kjønnsfordelingen blir i arbeidslivet for samme yrkesgruppe.

Å få både kvinner og menn til å velge mer utradisjonelt, vil være et gode for hele samfunnet.

Det er problematisk av flere årsaker. Næringslivet og offentlig sektor vil tape på å utdanne flest mannlige ingeniører og ledere, barn vil tape på å kun ha kvinnelige lærere, og menn som sliter vil kunne tape på å kun ha kvinnelige psykologer.

Kjønnsdelt utdanning og arbeidsliv har negative ringvirkninger for samfunnet, og krever tiltak. Regjeringen og de aller fleste partiene på stortinget har uttalte mål om å gjøre noe med kjønnsubalansen i norsk arbeidsliv.

Ubalansen mellom kjønnene er i dag så stor på flere studier at kjønnspoeng er nødvendig.

Politikerne må derfor handle etter eget likestillingsprosjekt, og opprettholde kjønnspoeng som et av de få virkemidlene som virker nå. Det hjelper ikke å bare satse på tiltak mot barn og ungdom. De får kanskje effekt først om 10-20 år.

Vi kan ikke vente en hel generasjon til på et mer likestilt akademia, arbeidsliv og samfunn.