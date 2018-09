Vi hyller fellesskapet, stoltheten og kjærligheten

Statsminister Erna Solbergs åpningstale under «Stavanger på Skeivå».

I dag feirer vi friheten. Mangfoldet. Kjærligheten. Retten til å være den du er, og elske hvem du vil.

Vi feirer at «Stavanger på Skeivå» går av stabelen for 20. gang. Det er et jubileum det står respekt av.

«Stavanger på Skeivå» har gått modig i front som LHBTIQ-festival, og banet vei for at vi de siste årene har fått en rekke nye skeive arrangementer over hele Norge.

I mai hadde vi landets første Bygdepride i Ørsta/Volda. For én måned siden ble det for første gang arrangert Pride-parade i Haugesund, med flere hundre fremmøtte.

Vi er kommet et godt stykke på vei. Pride gir oss en viktig anledning til å feire rettigheter som er oppnådd.

Vi har mye å feire og være stolt av

Det er mye å være stolt av. Norge er et av de beste landene i verden når det gjelder rettigheter for mennesker som bryter med normene for kjønn og seksualitet.

Vi kan feire at det i år er 25 år siden vi fikk Partnerskapsloven.

At det er ti år siden Stortinget vedtok felles ekteskapslov.

At foreldre i regnbuefamilier har fått likestilte rettigheter, og rett til stebarnsadopsjon.

Og at det er to år siden den enkelte fikk lov til selv å bestemme hvilket juridisk kjønn han eller hun har.

Vi går fremover, selv om vi har en vei å gå. Erna Solberg

Gamle og utdaterte holdninger henger fortsatt igjen

Fortsatt finnes det mange negative holdninger overfor LHBTIQ-personer.

Én av ti svarer at de grøsser ved tanken på homofile menn.

Én av seks menn ville flyttet seg hvis de kom tett på en homofil mann.

Én av fem mener at barn ikke bør få omsorg i fosterhjem med likekjønnede foreldre.

Vi vet også at lesbiske, homofile og bifile blir mer mobbet i skolen enn heterofile. Erna Solberg

Selv om vi har fått på plass mange likestilte rettigheter for LHBTIQ-personer i Norge, henger gamle og utdaterte holdninger fortsatt igjen blant folk.

Sånn kan vi ikke ha det.

Alle kan ta til motmæle mot fordommer

Hver dag må vi reise oss mot dette. Alle kan ta til motmæle mot fordommer, uvitenhet og negative holdninger overfor LHBTIQ-personer. På arbeidsplassen, i skolegården, på fotballbanen og på puben.

Initiativtakeren bak Haugesund Pride har fortalt at han ble mobbet og banket opp da han vokste opp i Kopervik, på grunn av legningen sin. Hans håp var at Pride-paraden skulle bidra til at terskelen blir lavere for å stå frem, elske den man vil og leve et fullverdig liv.

Det gikk vi for i dag.

Pride utgjør viktige skritt på veien til full aksept

Pride bidrar til å bryte barrierer og utgjør viktige skritt på veien til full likestilling og aksept.

Sammen er vi sterke. Og i dag er det lov å feire. Erna Solberg

Når vi i dag løfter regnbueflagget i Stavangers gater, hyller vi fellesskapet, stoltheten og kjærligheten.

Happy Pride og god skeiv helg til alle sammen!