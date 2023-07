Vi har beina på jorda

I en kronikk av Hans Fjære Øvrum kommer det frem at han skjønner fint lite av hvorfor kunstnere tar stilling mot oljeleting.

Jeg er leder for Unge Kunstneres Samfund og gjør ham gjerne litt klokere om både kunst og klima. Øvrum har all grunn til å være stolt over kunnskapen og kompetansen han og kollegaene hans besitter. Når stadig flere fagforbund og organisasjoner nå tar til orde for stans i oljeletingen, er ikke det et angrep på fagarbeidere. Det er en anerkjennelse av at omstillingen av oljeindustrien angår hele samfunnet.

Vi står foran drastiske endringer de neste tiårene. Enten det skjer gjennom et rettferdig grønt skifte eller på grunn av katastrofale klimaendringer – eller noe et sted mellom de to – så må alle yrkesgrupper ta del i debatten om retningen vi velger.

Unge Kunstneres Samfund er en av 13 norske kunstnerorganisasjoner som har tatt standpunkt mot oljeleting. Organisasjonsdemokratiet innebærer prosesser som er langt mer langsomme og grundige enn det «følelsesutbrudd» Øvrum forsøker å klistre på oss.

Vi søker heller ikke noe moralsk overtak ved å kreve stans i oljeletingen. Vi ønsker rett og slett å sikre forutsetningene for kunst og kunstnere i fremtidens Norge, på samme måte som andre fagforbund søker å verne sine medlemmer mot de verste konsekvensene av en løpsk klimakrise.

De som ivrer for videre investering i oljeleting og -utbygging sier gjerne, som Øvrum, at det er alt eller ingenting: uten olja rakner Norge. Den norske velferdsstaten fantes naturligvis før oljefunnene. Den var en forutsetning for den fordelingspolitiske suksessen den norske oljeutvinningen tross alt har vært.

Offentlig støtte til kunstnere i Norge går enda lenger tilbake, og kunstnerstipender var en del av nasjonsbyggingen på 1800-tallet. I dette perspektivet er det naivt å hevde at oljeindustrien bare har en effekt på den norske velferdsstaten – den påvirker åpenbart også klimaet.

Fossilindustrien har uten tvil bidratt til verdiskapning og sitter på kunnskap og kapasitet som kan bidra til omstillingen. Men vi må se forbi myter om «verdens reneste oljeproduksjon» og ta inn over oss at infrastruktur som er lønnsom i dag representerer både kostnader og miljørisiko når den skal fjernes.

Selv IEA anerkjenner at det ikke er plass til oljeleting om vi skal følge Parisavtalen. Klimakrisen kommer til å koste mer jo lenger vi venter. Derfor må oljeindustrien omstilles slik at kunnskapen og kompetansen den legger beslag på i dag kan brukes der den virkelig trengs. Både av hensyn til de som jobber i industrien i dag, de som står i frontlinjen av klimakrisen i andre land og vår egen velferd i årene som kommer.

Store fagforbund som Handel og kontor, NTL og Fagforbundet har allerede tatt stilling mot videre oljeutbygging, og begrunner det som følger: For å sikre menneskehetens overlevelse i fremtiden. I denne sammenhengen er ikke kunstnere mer livsfjerne enn butikkarbeidere og statsansatte. Vi ser simpelthen at vi, og Norge, ikke har råd til å tro på at oljealderen vil vokse inn i evigheten.

