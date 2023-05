Kroningen av den britiske monarken er et underlig dyr.

Det er en moderne mediehappening som i forsvinnende liten grad er tilpasset et moderne mediepublikum. Det er en seremoni som følges av publikum over hele verden, men som er som den er på grunn av maktforholdene i England i middelalderen. Kanskje er dette noe av grunnen til at kongelige seremonier fortsetter å samle folk i sofaen, selv om ærbødigheten for de kongelige kanskje ikke er hva den en gang var.

SYTTI ÅR SIDEN: Da dronning Elizabeth II ble kronet i 1953, var Westminster Abbey fylt til randen. Det var første gang en kroning ble direktesendt på fjernsyn. Foto: AP

Så mye av det vi blir tilbudt som TV-seere er drøvtygget, spesialdesignet for ulike målgrupper, preget av en viss nervøsitet for at vi ikke skal like det. Kroningen følger sin egen rytme, har sine egne symboler. Kongelige bryllup og begravelser minner om seremonier vi opplever med jevne mellomrom.

Kroningen gjør ikke det. Den er sjelden. Noe av grunnen til at den vekker slik interesse, er nok at publikum kan føle seg som fluer på veggen i Westminster Abbey. Vi blir vitner til noe det ikke er meningen at vi skal forstå fullt ut.

LANGE TRADISJONER: Men kroningen av kong Charles III og dronning Camilla vil være enklere enn forrige kroning. Aristokratiet vil spille en mindre sentral rolle. Foto: Victoria Jones / AP

Egentlig er ikke det som skjer særlig mystisk. Når vi ser på en kroning, ser vi egentlig på en hard forhandling, pakket inn i gull og hermelin og fagre ord.

Tradisjonelt består kroningen av fem etapper. Først blir kongen vist frem for de som er til stede, og de tar imot ham som den rettmessige kongen. Så skal han avlegge en ed, og love å opptre i overensstemmelse med bestemte lover og verdier.

Når vi ser på en kroning, ser vi egentlig på en hard forhandling, pakket inn i gull og hermelin og fagre ord.

Så blir han salvet. Dette ritualet regnes som så hellig at vi vanlige dødelige ikke får lov å se det. En baldakin vil sørge for at TV-kameraene ikke kan filme kongen idet han blir salvet. Så kommer øyeblikket da kongen blir kronet, med den digre St. Edward-kronen, den som veier nesten 2,3 kilo.

FOLKEFEST: I beste britiske tradisjon er St. Edwards krone gjenskapt i sjokolade. Foto: Jacob King / AP

Denne kronen brukes bare i kroningen, og det er kun tre personer som får lov til å røre den: Monarken, erkebiskopen av Canterbury, og hoffets juveler. Og til sist blir kongen hyllet av forsamlingen.

Dette ritualet regnes som så hellig at vi vanlige dødelige ikke får lov å se det.

Disse etappene er som de er fordi de britiske kongene ofte har ligget i konflikt med de mektige adelsmennene i riket. Tradisjonelt er det disse mennene som har vært til stede under kroningen. Og når de sier offentlig at de aksepterer kongen som hersker, er det fordi folket ellers kunne ha gode grunner til å tvile på at de gjorde nettopp det.

Og når monarkene har avlagt sin ed, viser det at de aksepterer at makten deres har grenser. Denne eden er grunnen til at ikke alle konger og dronninger har vært så begeistret for tanken på å bli kronet. Da kong Charles I ble konge i 1625 vurderte han å droppe hele kroningen, fordi han mente at han bare var ansvarlig overfor gud. Tanken på å skulle love noe som helst til andre mennesker, mislikte han sterkt.

HVERDAGSKRONEN: Underveis i kroningsseremonien skifter monarken til den lettere Imperial State Crown. Det er denne kronen de heretter bruker i offentlige sammenhenger. Foto: REUTERS

Så var det da også denne kongen som klarte å havne i krig med sitt eget parlament. Kongen tapte krigen, han ble dømt til døden og halshugget i 1649. Puritaneren Oliver Cromwell, som kom seirende ut av borgerkrigen, sørget for at kronjuvelene ble smeltet ned. Han ville ikke at tilhengerne av den døde kongen skulle ha noe å samle seg rundt.

Men da Cromwell døde, etter å ha sittet på toppen av en humørløs og undertrykkende religiøs republikk, var appetitten på det kongelige vekket på ny. Den døde kongens sønn kom tilbake fra eksil, og ble kronet som kong Charles II. Til denne kroningen måtte det lages nye kronjuveler, og det er disse regaliene, fra 1661, som har vært brukt i kroningene som har kommet etterpå.

DEN NYE KONGEN: Charles II ble kronet i 1661, mange år etter halshuggingen av faren, Charles I. I mellomtiden hadde kronjuvelene blitt smeltet ned, og nye måtte lages. Det er disse regaliene som vil være i bruk under lørdagens kroning. Foto: Ap

Noe som har kommet til senere, er The Imperial State Crown, den lettere kronen som kongen kommer til å skifte til underveis i kroningen. Det er denne kronen han kommer til å bruke ved offisielle anledninger, blant annet ved parlamentsåpningen. Den er heller ikke helt lett å hanskes med. Avdøde dronning Elizabeth sa en gang at man måtte være forsiktig hvis man skulle lese fra et manus med krone på. Da måtte man holde manuset opp foran seg, og ikke bøye hodet for langt ned, for da trodde hun nakken kunne knekke tvers av.

Nå er det naturligvis ikke helt sant at lørdagens kroning ikke vil være tilpasset sin tid. Aristokratiet kommer til å ha en langt mer nedtonet rolle enn hva de hadde under dronning Elizabeths kroning i 1953.

UHELL: Da kong George VI ble kronet i 1937, hadde erkebiskopen av Canterbury satt en bomullstråd på St. Edwards-kronen, for å se hva som var foran og bak. Tråden forsvant, og kronen ble satt feil på kongens hode. Her er han med den lettere Imperial State Crown etter seremonien. Foto: AP

I stedet for morens over åtte tusen gjester kommer Charles til å ha litt over to tusen mennesker til stede i Westminster Abbey, og selve seremonien vil være kortere og enklere. Buckingham Palace har nok tenkt at det ikke ville være helt smakfullt med en for overdådig seremoni, forbeholdt landets aller mest fornemme, mens vanlige briter strever med å ha råd til strømregningen.

Enkelte av de store diamantene i kronjuvelene er kontroversielle, fordi de kommer fra verdensdeler der britene strengt tatt ikke hadde noe å gjøre. En av dem, den berømte Koh-i-noor-diamanten, er fjernet fra kronen som skal settes på dronning Camillas hode.

Enkelte av de store diamantene i kronjuvelene er kontroversielle, fordi de kommer fra verdensdeler der britene strengt tatt ikke hadde noe å gjøre.

Men det er rett og slett grenser for hvor moderne en kroning kan bli. Maktspillet som den en gang symboliserte, finnes ikke mer. Kongen har ingen formell innflytelse, og løftene om lojalitet, som han vil motta, betyr derfor ikke så fryktelig mye.

Slik sett har ikke kroningen noen annen funksjon enn nettopp dette: Å være en arv fra en annen tid, og bringe med seg et sus av det eventyrlige og det uforståelige derfra.

Samtidig har den økologisk bevisste kongen også sørget for å sette sitt personlige preg på seremonien. Kroningsoljen er nemlig vegansk.