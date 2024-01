Verden etter lokalbedrøvelsen

2023 har gitt oss en kruttsterk marinade av kriser, fra klima og natur, krig og fattigdom til nasjonalistisk egoisme, demokratiske kriser og dyrtid.

Det er kort sagt lite begeistring og optimisme for tiden.

Ingen makthavere er i stand til å foreslå en realistisk løsning på klimakatastrofen, som er i full gang fra Svalbard til Australia. Overalt raseres naturen, slik at allerede meningsløst rike mennesker skal kunne bli enda rikere.

«Forbruk tilfredsstiller et sug etter mening i tilværelsen.»

Fattigdom er stadig utbredt i sør, men også i nord er det dyrtid og millioner som må velge mellom å lage middag og ha det varmt innendørs. Noen av verdens mektigste land styres av livsfarlige politikere.

Utviklingen innen kunstig intelligens har tatt alle på sengen, og utsiktene er usikre og minst like skremmende som spennende. (Ber du en avansert kunstig intelligens om å løse klimakrisen, vil den kanskje starte med å utrydde menneskeheten.)

Samtidig er krig og vold en del av hverdagen for mange, fra Nigeria til Sudan, fra Kongo til Jemen, fra Gaza til Ukraina. Tusenvis av uskyldige blir ansiktsløse og navnløse ofre for andres ufølsomhet. Det eneste som mangler for å gjøre elendigheten komplett, er at polet slipper opp for champagne før nyttårsaften.

Spøk til side, det er ærlig talt lite å juble over nå som det er tid for å gjøre opp status for 2023.

Begrepet polykrise, innført av sosiologen Edgar Morin før årtusenskiftet, blir brukt stadig oftere. Forskjellige kriser renner sammen lik små bekker som blir til en mektig, buldrende elv.

«Vi har alt, men det er også alt vi har, som salige Ole Paus sa.»

Bedrøvelsen over den tapte fremskrittstro er overalt nå, fra Dagens Næringsliv til Klassekampen. Nå må vi vise våre barnebarns barnebarn hvordan de skal kunne betrakte den som en forbigående lokalbedrøvelse.

Psykologer har lenge forsket på lykke og livskvalitet. Det er vanskelig å måle sinnsstemninger, og resultatene spriker. Imidlertid er de fleste enige i at det ikke er de korttenkte egoistene som har høyest livskvalitet.

Mennesker opplever mening i tilværelsen av forskjellige årsaker, men ofte på de samme måtene.

Noen av oss er født i en landsby på Ny-Guinea, andre i en brasiliansk storby. Noen er småbønder, mens andre er advokater. Enkelte tror at teknologi skal løse klimakrisen, mens andre ber til sin gud hver dag eller går inn for et økologisk samfunn som ikke ødelegger for seg selv.

«Bedrøvelsen over den tapte fremskrittstro er overalt nå.»

Til tross for store kulturforskjeller, er det relasjoner til andre mennesker, og kanskje også naturen som vi er en del av, som gjør tilværelsen meningsfylt.

Det er med andre ord ikke økt forbruk som skal til. Likevel ser det ut som om forbruk tilfredsstiller et sug etter mening i tilværelsen. Det er fordi religion og fremskrittstro har mistet mye av sin appell og etterlatt seg et tomrom som måtte fylles av noe annet.

I tusenvis av år ga religionen trøst og håp når livet var et slit og verden en jammerdal. I nyere tid har religionene mistet mye av sin kraft for millioner av oss, særlig i de materielt trygge middel- og overklassene.

Troen på fremskritt, utvikling og et bedre liv fikk løftene om «pie in the sky when you die» til å blekne, og lenge så det ut til å gå bra. Livet ble både lengre, sunnere og mer komfortabelt her i nord. Mange trodde endog at hele verden ville følge etter, slik at fremtiden skulle bli fredelig, uten sult og undertrykkelse for de aller fleste.

Slik har det ikke gått.

De siste årenes polykrise minner oss ikke bare om at problemene langt fra er løst, men at vi befinner oss på feil kurs. Årsakene til den historisk unike velstanden for en stor del av menneskeheten, er identiske med årsakene til at situasjonen ikke kan fortsette. Vi sager over grenen vi selv sitter på.

«Det eneste som mangler for å gjøre elendigheten komplett, er at Polet slipper opp for champagne.»

For å kunne fortsette å leve som nå, er vi avhengige av å rasere naturen, forandre klimaet, utnytte underbetalte og overarbeidede mennesker som lager dingsene og klærne våre, og stenge grensene slik at jordens fordømte ikke kommer hit og plager oss.

Heller ikke de privilegerte slipper unna, og bumerangeffektene er synlige allerede. Ingenting tyder på at de rikeste vil klare å rømme til Mars i tide.

Modernitetens fagre løfter har verken avskaffet fattigdom eller raseri. Det er nemlig ikke alle som høster av forbrukersamfunnets kortsiktige gevinster eller globaliseringens frihetsidealer, og mange av dem blir rasende over ydmykelsene de daglig blir minnet om.

Dette vil fortsette så lenge urettferdigheten ikke blir håndtert seriøst og ikke bare gjennom festtaler.

«Alles innsats er nødvendig, og vi skal få det til.»

Det virker ikke som om de aller rikeste generelt har videre høy livskvalitet. De som eier halve planeten, fremstår tvert imot ofte som plaget.

De havner ustanselig i rettssaker, de mistenker at de mangler egentlige venner fordi alle bare er ute etter en flik av rikdommen deres, og på en dårlig dag føler de seg som Skrue McDuck i den legendariske «Jul på Bjørnefjell»: – Jeg hater alle, og alle hater meg.

Vi kjenner svakhetene ved denne holdningen fra religionene, mytene og moralfilosofien – fra myten om den umettelige kong Midas til det kinesiske ordspråket om at den som eier mer enn fem ting er blitt tingenes eiendom og derfor ufri.

Jesus satte det på spissen da han sa, ifølge Matteus, at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.

Nesten to tusen år senere skrev Karl Marx at begeistringen over å eie ting (varefetisjisme) var en misforståelse, fordi tingenes formål ikke er å tilhøre personer, men å skape relasjoner. Det er altså feil at klær skaper folk.

Klær skaper relasjoner mellom folk, og det er derfor folk skaper klær. Men av de 359 plaggene nordmenn har i skapet, er det bare noen få som rekker å skape slike relasjoner.

De fleste henger der som tause, ubrukelige ting.

Når du er mett og varm og trygg og har tak over hodet, er det ikke økt forbruk og mer eiendom du trenger. Det er kjærlighet, din egen og andres, og privilegiet av å få lov til å gjøre noe vanskelig og viktig, og få anerkjennelse for det.

Med unntak av uforbederlige sosiopater vet alle at dette er sant, men vi er hjernevasket til å late som noe annet. Det må vi slutte med, av hensyn til oss selv, hverandre og den skjøre planeten vi har ansvaret for.

«Det er ikke de korttenkte egoistene som har høyest livskvalitet.»

Fremsynte og ansvarlige ledere innen politikk og næringsliv vet at det er nødvendig å skifte kurs. Det er bare så lidderlig vanskelig å få det til.

Nettopp her må vi sette inn støtet. Vi betyr i denne sammenhengen alt fra mine nærmeste og nærmiljøet, via fylket og nasjonen, til verdensdelen og planeten. Det er jo ikke egoisme og spisse albuer som kan løfte oss ut av hjørnet vi har malt oss inn i. Det som skal til, er håp. Og mot.

«Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en liten lort», som Astrid Lindgren minner oss om.

Vår sivilisasjon befinner seg på kanten av stupet. I 2050 skal vi være et annet sted, i en verden der vi ikke ødelegger for oss selv og alle andre, og der byrder og goder er mer rettferdig fordelt enn nå. I en mindre urettferdig verden blir det mindre ukontrollert migrasjon, færre kriger og mindre terrorisme.

Både rike og fattige vil tjene på å skifte kurs.

«De som eier halve planeten, fremstår ofte som plaget.»

Fremdeles styrer makthaverne mot undergangen på autopilot. Men vi har ikke egentlig noe valg. Vi har 16 år på oss. Å skifte spor vil være sinnssykt vanskelig. Alles innsats er nødvendig, og vi skal få det til.

En slik visjon gir håp, et ord som er nesten utdødd i det velfødde Norge, der oljen har rislet over landet i førti år, og der økt forbruk for lengst har erstattet et dypere og mer varig livsinnhold. Vi er blitt et håpløst samfunn.

Vi har alt, men det er også alt vi har, som salige Ole Paus sa.

En mer rettferdig, økologisk ansvarlig verden vil gi avkall på endeløs vekst og overforbruk, men til gjengjeld vil den gi oss bedre livskvalitet. For hvordan vil vi at våre etterkommere skal huske oss? Som uansvarlige og tanketomme pøbler på vei til helvete på første klasse? Eller er vi i stand til å skifte kurs og høste mer samhold enn egoisme, takknemlighet i stedet for grådighet, tillit snarere enn mistenksomhet?

Du og jeg vil få det bedre, våre medmennesker får det bedre, og klodens økosystemer kan trekke et lettelsens sukk når vi har skiftet kurs. For det skal vi gjøre i 2024.

Godt nytt år!

