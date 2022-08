Vedum slet i spagaten

Han smilte forsiktig. Gikk konsentrert til plassen sin med rolige skritt. Han vinket ikke til publikum. Det var senterpartileder Trygve Slagsvold Vedums første partilederdebatt som finansminister.

Det skulle bli en krevende balansegang mellom de to rollene. Vedum slet i en spagat.

Han fikk et klapp på skulderen fra sidemannen, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), før programleder Fredrik Solvang stilte første spørsmål.

Støre virket trygg i rollen. Klar i argumentasjonen. Tidvis pedagogisk overbevisende. Vedum slet mer.

At de to partiene er uenige i deler av kraftpolitikken er godt kjent. Regjeringens forsøksvise pragmatiske løsninger i fellesskap fikk vi ikke store nyheter om.

Men vi fikk et interessant innblikk i hvordan de to lederne opplever sitt eget handlingsrom og selvtillit i debatten. Selv Støre som vet at store deler av eget parti og fagbevegelse ikke får samme hjertebank av budskapet som ham selv.

Vaksine og medisin

I stort skaper strømdebatten skiller på begge sider av norsk politikk. Regjeringspartnerne Støre og Vedum er uenige om kraftkablene tjener oss vel. Frp er uenig med Høyre og Venstre. Uansett relevant regjeringsalternativ, ville synet på dette splittet stortingsflertallet.

Vedum fikk markert uenigheten, men ikke på en måte som skaper mer splid i regjeringssamarbeidet; Valgkamp-Vedum ville ikke hatt det samme behovet for å understreke på TV at «vi trenger kraftutveksling» med utlandet.

Han ville understreket poengene med arvesølv og distriktsarbeidsplasser.

Regjeringsposisjonen gjør også at Sp-lederen kommer mer på defensiven og må forklare seg, Vedums mange angrep på favorittmotstanderne Høyre og Frp preget ikke ordskifte, slik det gjorde i mange år da Sp var på offensiven.

Nå ba Listhaug regelrett Vedum gjøre jobben sin!

Finansminister-Vedum måtte forsvare makspris-motstanden til harde skyts fra Sylvi Listhaug. Det så ut som om sistnevnte, som at på til fikk applaus, trivdes best med situasjonen.

Vedum svarte med å kalle Listhaug en økonomisk vaksinemotstander.

Ansvars-medisinen så i det minste ut til å ha virket på Vedum. Han lente seg på byråkratiet i Finansdepartementet.

Alle partilederne var samlet i Arendal for partilederdebatt, torsdag kveld. Foto: n22145

Støre tok et SV-oppgjør

Støre fremstod ekstra engasjert og på offensiven når han kunne ta et oppgjør med forhandlingspartner SV om det internasjonale bakteppe for kraftkrisen i Europa.

-Det er krig i Europa, Kirsti! Du kan ikke si at markedskreftene herjer i Europa, det er Putin som herjer i Europa, poengterte Støre med tydelig stemme.

Før krigen, før kraftkrisen, ville Støre regjere med SV. Nå trenger ham dem for å få flertall i Stortinget.

For Støre er Europa-solidariteten en bærebjelke i politikken og grunnsynet. Det skiller ham fra begge sine nærmeste politiske allierte. Det kom tydelig til syne i debatten.

Kompleks debatt – dempet ordskifte

Kraftdebatten er kompleks. Det tidvis tekniske ordskiftet gav plass til nyanser, selv om det er krevende å rydde i buskap og løsninger.

Kraftproduksjon, strømpriser, støtteordninger, internasjonal uro og samarbeid, krig henger nøye sammen.

Statens pengebruk må også tilpasses en annen situasjon enn hva som har vært tilfelle de siste ti årene.

Det legger begrensninger på politikernes handlingsrom. Alle løsninger vil ha fordeler og ulemper. Noen valg kan ikke angres, selv om resultatet ble annerledes enn ventet.

Derfor kan politikerne godt være åpne om oppsider og nedsider. For eksempel i spørsmålet om utenlandskabler, uansett standpunkt.

Det tjener til ordskiftets og velgernes fordel at det kan skje i dempede former, slik debatten i Arendal stort sett viste.